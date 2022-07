Az idei tanévkezdés előtt is nagyobb kiadásuk lesz a szülőknek. Főleg, ha gyermeküknek új iskolatáskára is szüksége van. Az üzletek már készülnek a rohamra, de a tapasztalatok szerint a szülők csak augusztus második felében kezdik beszerezni a szükséges eszközöket.

Az egyik miskolci papír-írószer bolt üzletvezetője, Csehné Adamovits Anita azt mondta az Észak-Magyarországnak, hogy idén 20-25 százalék körüli drágulás várható a tanszerpiacon. Ez a háború okozta infláció és a papírhiány miatt van. „Szinte minden termékünk alapanyaga a papír. Így nem csak a füzetek, de a mappák és egyebek ára is kúszik felfelé” – mondta. Kiemelte: semmiből nincs hiány. A készlet bőséges. „Az áremelkedésk ellenére a vásárlók a minőségi termékeket keresik a boltunkban” – húzta alá Csehné Adamovits Anita.

Nem csak nehéz, drága is

A tapasztalataink szerint az iskolatáska lesz idén a legnagyobb tétel a vásárlók számára. Megnéztük több nagyobb kereskedelmi lánc kínálatát, az olcsóbbnak számító darabok 20-25 ezer forint körül mozognak. A jobb minőségű és korszerűbb kialakítású hátitáskák ára elérheti a 60 ezer forintot is. Nem kérdés tehát, hogy minden eszköz mellett ez jelenti majd a legtetemesebb kiadást. Vigasz viszont, hogy ezeket évekig tudja használni az iskolás.

A hagyományos füzetek ára jelenleg 170 és 349 forint között mozog, az ára függ a mérettől és a borítótól. Az íróeszközök ára a tavalyihoz képest némileg magasabb, de egyelőre nem látszik komolyabb áremelkedés.

„A legnehezebb helyzetben azok a szülők vannak, akiknek első osztályba megy a gyermeke, hiszen nekik most mindent be kell majd szerezni” – nyilatkozta az Észak-Magyarországnak Bak László, a Miskolci Nagycsaládosok Egyesületének az elnöke, aki azt is hozzátette, hogy nagy könnyítés a szülőknek, hogy a tankönyvet az állam ingyen biztosítja minden gyermek számára, így ez nem terheli a családi kasszát. „Mi az egyesületünkön keresztül segítjük a tagcsaládjainkat tanszergyűjtéssel. Ehhez augusztusban az egyik nagykereskedelmi lánc is becsatlakozik, velük tavaly több mint száz gyermeknek tudtuk megkönnyíteni az iskolakezdését” – részletezte Bak László, aki arra is kitért, hogy egy öt tagú család esetében, ahol három iskoláskorú gyermek van nagyjából 50-60 ezer forint között lehet az iskolakezdési beruházás gyermekenként.