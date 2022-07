Pedig hazánkban is van olyan régió, ahol napszámba már 15 ezer forintos bér alatt nem igen megy el senki – olvasható a pénzcentrum legfrissebb elemzésében, amely arra is kitér, hogy a probléma viszont sokrétű, az elmúlt évtizedek rendesen megcibálták az ágazatot, az pedig, hogy nincs elég munkaerő, sok-sok milliárdos kárt okoz a magyar zöldség-gyümölcs-termesztésnek.

Javában dübörög már Magyarországon a nyári főszezon az agráriumban. A helyzet azonban koránt sem mondható rózsásnak, ugyanis a hazai ágazat egészen elképesztő munkaerőhiánnyal küzd. Akkorával, hogy a lapunknak nyilatkozó szakmai szervezet szerint a munkaerőhiány ma már csaknem akkora gondot okoz a zöldség-gyümölcs-termesztésben, mint az időjárási anomáliák.

Nem új keletű probléma

„Ez egy évtizedes probléma Borsod-Abaúj-Zemplén megyében” – nyilatkozta az Észak-Magyarországnak Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén megyei elnöke, aki azt is elmondta, hogy nem találni megfelelő számú munkaerőt a térségben még magasabb bérét se.

„Egyértelműen kijelenthető, hogy általános a munkaerő hiány, vannak olyan gyümölcsök például a gönci barack, amelyeknél gazdag terméshozam várható, de a kertészektől rendre azt hallom, hogy nem lesz aki betakarítsa, mert nem talál megfelelő mennyiségű munkást” – mondta el érdeklődésünkre Taskó József, aki arra is rámutatott, hogy megyénket kevésbé érintette az aszály, így a termésátlag megfelelő lesz.

Korrekt bérezés

A Pénzcentrum számításai szerint, az északkeleti országrészben még csak 8 ezer forint körül van a napi bér, amit az idénymunkások kézhez kapnak általában. Ehhez képest az ország középső és nyugati részein napi 10-10 ezer forint alatt már senki sem megy napszámba. Sőt, a FruitVeB szerint ezekben a régiókban inkább a 12-15 forint a jellemző. Ha 22 napra vetítve számoljuk a kereseteket, akkor az északkeleti országrészben 166 ezer forint bérezés érhető el nettóban, az ország középső és nyugati részein viszont már 260 ezer forintos nettóról beszélhetünk.

Az időjárás csak egy csapás

A hírportál információi szerint, bármennyire is meglepő, a munkaerőhiány ma már csaknem akkora gondot okoz a zöldség-gyümölcs-termesztésben, mint az időjárási anomáliák. Nemhogy szakképzett dolgozókat, de idénymunkásokat is alig találni az egész országban, de Európa-szerte is. A vállalkozók jobb híján egymásra licitálnak a bérekben, miközben kénytelenek tudomásul venni, hogy a termés mennyiségét és minőségét is alapvetően befolyásolja, jut-e éppen elegendő munkáskéz az ültetvényekre.