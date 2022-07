Az elektronikai eszközök még kikapcsolva is fogyasztanak áramot, ha a konnektorba dugva hagyjuk őket, de a legtöbb esetben ez elenyésző mennyiség. Viszont nem minden esetben! Vannak olyan termékek, amik passzív fogyasztóként is rengeteg energiát esznek meg, de a helytelen használat is sok energiát emészt fel.

Drága játékszerek

Amire senki nem gondol, a legnagyobb pazarlást a játékkonzolok jelentik, így elsősorban a gyerekes családokat veszélyezteti. A játékkonzolok a tévéhez képest is csak úgy zabálják az elektromos áramot. A készenléti állapotban tartás naponta átlagosan akár több száz forintba is kerülhet a kényelmes játékosoknak. Tudni kell, hogy minél nagyobb teljesítményű egy asztali számítógép, annál több energia szükséges a működtetéséhez. A háztartások 98 százalékában soha nem húzzák ki a konnektorból a tévét, ami éves szinten több ezer forinttal dobja meg a villanyszámlát, hiszen kikapcsolt állapotban is áramot fogyaszt.

Hűtés csak szakszerűen

Az éves áramfogyasztás egy tizede mögött a hűtőszekrény áll. Ez persze nem illik bele a kritériumokba, mert sosem kapcsoljuk ki, de azért érdemes elgondolkodni rajta, hogy itt lehet a legnagyobb spórolási lehetőség. Válthatunk egy energiatakarékosabb berendezésre, vagy kisebbre, amit teljesen kihasználunk, és a rendszeres takarítás is sokat segít, hogy a porszemcsék a rendszerbe jutva ne akadályozzák a működését. Ügyeljünk arra is, hogy a romlott élelmiszereket mindig dobjuk ki, így a készüléknek kevesebb energiát kell felvenni a hidegen tartáshoz. Egy átlagos háztartás áramfogyasztásának több mint 12 százalékát ez a készülék adja, ezért fontos a karbantartása, mert ezzel rengeteg villamos energiát tudunk megspórolni. A hűtőt ne helyezzük sem sugárzó hőforrás (pl. tűzhely) közelébe, sem olyan helyre, ahol közvetlen napsugárzás éri. A készülék hátulján lévő kondenzátorrács jó szellőzést igényel, ezért helyezzük minimum 10 cm-re a faltól, félévente pedig portalanítsuk a rácsot. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy jól zár, illetve szigetel-e az ajtó, illetve a készülékeket évente kétszer olvasszuk le, mert az eljegesedett belső tér növeli az energiafogyasztást.

Kerüljük a felesleges mosást

A mosógépek a legtöbb energiát a víz melegítéséhez használják fel, ezért az átlagos szennyezettségű ruhákat elegendő csak 30-40 fokon mosni. Ha a gépünk rendelkezik gyors mosási funkcióval, akkor annak használatával nem csak energiát, de időt is spórolhatunk. Természetesen nem érdemes 1-2 ruhadarab miatt elindítani a mosást, de az sem jó, ha túlzottan megtömjük a gépet, mert ennek a mosás és az öblítés hatékonysága látja kárát és ha tehetjük, válasszunk nagyobb kapacitású mosógépet, így kevesebb programot kell elindítanunk.