Még csak javaslat a vasárnap déli boltbezárás. Az egyik szakszervezet ezzel az alkalmazottakat szeretné képviselni, és a szektor munkaerőhiányát ellensúlyozni. Azzal értek egyet, hogy ezt, mármint a nyitva- és zárvatartást szabályozza a piac, ahogyan a vállalkozókat képviselő tömörülés alelnöke is nyilatkozta az Északnak.

Bár megjegyzem, a piac kapcsán az is eszembe jut, hogy az eladók bérét is szabályozhatná a kereslet-kínálat törvénye.

A piaci törvények kapcsán egy egészen más dolog is eszembe jutott: milyen szerencse, hogy a világban jelenlévő megbecsülést, odafigyelést, szeretetet nem ezek a gazdasági folyamatok szabályozzák. Milyen rossz lenne, ha a mindenkori értéktőzsdék szerint változna az anyai szeretet, a gondoskodás, vagy az empátia mértéke, negatív viselkedésmintákról már nem is beszélve.

Talán jobb is így. Van elég baj a világban így is.