Korábban megírtuk, hogy márciusban a miskolci városvezetés - a közgyűlés ülése helyett - Dubajban járt, amelyről nem sokat tudott meg a közvélemény. Ezért akkor közérdekű adatigénylést nyújtottunk be, hogy megtudjuk: a delegáció útja mennyibe került a város adófizetőinek, és hogy a költségeket ki finanszírozta. Az adatokból kiderült, hogy az ötfős delegáció kiruccanása csaknem 5 millió forintba került, amelyet - állításuk szerint - a Miskolc Holding Zrt. fizetett. Továbbá az is kiderült, hogy a Miskolc Holding Zrt. két vezetője napidíjat is kapott.

A cikkek megjelenése után az Északhírnök nevű portál arra volt kíváncsi, hogy a Veres Pál polgármester és Szopkó Tibor alpolgármester is kapott-e kiküldetési napidíjat a Holding vezetőihez hasonlóan, így közérdekű adatigénylést nyújtott be. A Miskolc jegyzője által megküldött válaszból kiderült, hogy a városvezetés is részesült költőpénzben, méghozzá napi 300 eurós napidíjat tudhattak magukénak. Tehát Veres Pál, Szopkó Tibor és dr. Szarka Barbara kabinetvezető - március végi árfolyamon számolva - fejenként, naponta 114 747 forintot kaptak az útra.