A Miskolci Szakképzési Centrum (Miskolci SZC) nyolc iskolájával Miskolcon, két iskolájával vidéken, Mezőkövesden és Mezőcsáton biztosítja a változatos összetételű és magas színvonalú szakmai oktatást. A Miskolci SZC 13 ágazatban közel 30 szakmára várja a fiatalok jelentkezését, a gazdálkodás és menedzsment ágazattól a kereskedelem, a gépészet és az informatika és távközlés ágazatokon át egészen a szociális és szépészet ágazat szakmáira. Az ország egyik legnagyobb szakképzési centruma, közel hétezer tanulóból több mint ezer fő a felnőtt, és számos ágazatban indítanak képzéseket – mondta Molnár Péter, a Miskolci SZC főigazgatója. Érettségit követően, a felsőfokú tanulmányok előtt vagy akár mellett is több lehetőség közül választhat az, aki a Miskolci SZC iskoláiban szeretne valamilyen szakmát elsajátítani. Elsősorban a nappali rendszerben szervezett képzéseikre várják azokat a fiatalokat, akik vagy nem terveztek felsőfokú tanulmányokat, vagy a felvételijük nem a várakozásoknak megfelelően alakult. Ezekre a képzésekre egészen 25 éves korig lehet jelentkezni, a képzések nagy része érettségire épül, és a képzési idő két év. Az oktatás hétköznaponként a délelőtti időszakban történik. A főigazgató hozzátette: nappali rendszerű tanulás esetén számos kedvezmény illeti meg a tanulókat. Például diákigazolvánnyal rendelkeznek, amely önmagában is számos előnnyel jár. További plusz lehet a szakképzési ösztöndíj is, illetve a tanulmányok végeztével az egyszeri – a szakmai vizsga eredményétől függően akár 300 ezer forint összegű – pályakezdési juttatás.

Tanácsadással is segítenek

A képzések - az első két szakma megszerzéséig - ingyenesek, nem jelentenek költséget a leendő tanuló számára. A szakma megszerzéséről kiállított oklevél előnyt jelent a szakirányú felsőoktatásba történő jelentkezés során. A plusz pontokon túl olyan tudást ad a tanulónak, amely biztos alapot szolgáltat a felsőfokú tanulmányok folytatásához, megkönnyítve ezáltal a hallgató előmenetelét. A nappali rendszerű képzések szeptemberben indulnak, jelentkezni augusztus végéig az iskolában, vagy akár elektronikusan, a https://ejelentkezes.e-kreta.hu/jelentkezes felületen is lehet. A teljes kínálat megtekinthető a Miskolci SZC weboldalán, vagy a Képzési Információs és Élményközpontban, ahol személyre szabott tanácsadás igénybevételére is lehetőség van – tudatta Molnár Péter.

Rövid idő alatt

A szakképzés új rendszerében alapszakmát csak szakképző intézményben lehet tanulni. Az Ózdi Szakképzési Centrum öt intézményében a 25 ágazat közül 17-ben indulnak képzések, így mindenki megtalálhatja a neki tetsző szakmát – emelte ki Tuza Ottó, az Ózdi Szakképzési Centrum főigazgatója. A szakmai oktatás mellett van lehetőség szakmai képzésekre történő bekapcsolódásra is, így rövid képzési idő alatt szerezhetnek szakképesítést. Várják azokat is, akik munka mellett szereznének új szakmát, ők felnőttképzési jogviszonyban kapcsolódhatnak be a képzésbe – tette hozzá Tuza Ottó. A meghirdetett képzéseket az Ózdi Szakképzési Centrum beiskolázási körzetében csak náluk lehet tanulni, azonban a megyében működő többi intézmény kínálata között van átfedés. A továbbiakról részletes információt az Ózdi SZC weboldalán találhatnak az érdeklődők.

Klasszikus és egyedi

A Szerencsi Szakképzési Centrum szakmakínálatát a gazdaság igényeire reagálva állítja össze. A 2022/23-as tanévben hat szakképző intézményükben a megye öt városában (Encs, Szerencs, Sátoraljaújhely, Tokaj, Tiszaújváros) 21 ágazatban hirdettek képzést technikumi és szakképző iskolai szinten, valamint érettségivel rendelkező diákok számára – tudatta Bukta Márta főigazgató. Képzési kínálatukban megtalálhatók a klasszikus ágazatok, például Szerencsen és Tiszaújvárosban a gépészet, elektronika és elektrotechnika, valamint az informatika és távközlés. Kiemelt a turizmus-vendéglátás, melyet Sátoraljaújhelyen és Tokajban is oktatnak. Ennek azért is van fontos szerepe, mert a térségben komoly turisztikai fejlesztés zajlik – hangsúlyozta a főigazgató. Továbbá a jelentkezők többféle egészségügyi szakma közül is választhatnak. Egyedi kínálatuk szeptembertől a Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnáziumban induló technikumi szintű oktatási szakasszisztens képzés. További információ a Szerencsi Szakképzési Centrum honlapján és közösségi felületein található.