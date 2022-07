Gyumolcsvadasz.hu, szeddlemagad, néhány hirdetés a Jófogás oldalán: ezeket találtuk az interneten, amikor azt szerettük volna megtudni, hol tudunk úgy nagy tételben gyümölcsöt vásárolni, ha magunknak szedjük le.

Országszerte nagy divat a Szedd magad mozgalom, azaz az ország sok tájára elutazhatunk a befőttesüvegekbe vagy majszolásra valókért, ha nem sajnáljuk rá a benzint. No de mi a helyzet megyénkben? Néhány vállalkozót „dobott fel a gép”, náluk érdeklődtünk.

Varga András Mezőzomboron várja a gyümölcsszedésre vállalkozókat, illetve inkább várta. Meggyet szedhettek nála maguknak a vendégek, ám mivel a meggy szezonja véget ért, így már csak jövőre lesz rá újra lehetőség.

– Három éve kezdtük el az akciót, és a covid idején nőtt meg iránta az érdeklődés, 2019-től megháromszorozódott a gyümölcsszedők száma – mondta. Szerinte főleg az a siker titka, hogy jó a minőség és kedvező az ár.

Szülőről gyermekre

– És nem utolsósorban jó program. Saját maguk szedik le a gyümölcsöt a vendégek, egy kellemes délelőttöt töltenek el a gyümölcsösben. Jól járnak, mert megspórolható így a szállítási és a kereskedelmi ár, és én is jól járok, mert nagyon nehéz munkaerőt találni a meggy leszedésére. A gyümölcs nincs feleslegesen mozgatva és törve, közvetlenül a fáról kerül a kosarakba.

– Piknikszerű hangulat alakul ki ilyenkor a gyümölcsösben. Hozzák a takarót, a gyerekek játszanak, a nagymama vigyáz rájuk, a szülők szedik a meggyet. Volt, aki 60-80 kilométerről érkezett, volt, aki 10 és volt, aki 40 kiló meggyet szedett le.

Varga András elárulta, nem a meggazdagodás céljából tartják fent gyümölcsösüket, hanem családi hagyomány, szülőről gyermekre maradt. Kérdeztük, mi lehet az oka, hogy kevesen hirdetik meg a szedd magad lehetőséget megyénkben. Varga András elmondta, három hektáron termelnek, 1200 fájuk van, a terület könnyen megközelíthető, bekerített. Nagyobb területen, hegyoldalban nehéz lenne koordinálni a szedést.

– A nagyobb gazdálkodóknak mások az érdekeik, mi családi gazdálkodókként csak a saját kapacitásunk határaiig nyújtózunk – fogalmazott.

Gazdálkodás szerelemből

Mészáros Miklós Fancsalon nyitotta meg gyümölcsöskertjét. Kajszibarack fái vannak, de a gyümölcsszedési lehetőség már itt is múlt idő, már elfogyott, leérett az összes.

– Már korábban is sokan érdeklődtek a lehetőség iránt, végül nyolc éve hirdettük meg először a akciót – mondta. 32 hektáros ültetvényük van. Náluk is egyre nagyobb az érdeklődés, főleg az interneten keresztül értesülnek a lehetőségről. Ő is hangsúlyozta, akárcsak Varga András: a családok szinte kirándulásnak fogják fel a gyümölcsszedést.

– Nem nagy mennyiséget szednek, 15-20 kilónyit, de az épp elég befőttnek, lekvárnak télire, vagy csak úgy, megenni. Nekem azért is megéri, mert nehéz munkaerőt szerezni a leszedéséhez.

Nekik 9000 fájuk van, így – ez főleg a civid idején volt hasznos – nem érték egymást a gyümölcsszedők. Szerinte azért kevés a hasonló akció a megyében, mert kevés a nagyméretű gyümölcsöskert, a kicsikben pedig egymást érnék az emberek.

– A mi gazdaságunk nagyra sikerült szerelem. Hatan kezdtük, sokan abbahagyták, mi kitartottunk. Ma már nyugdíjas vagyok, és csak ezzel foglalkozom – árulta el az egyébként jogász végzettségű férfi. Gazdálkodásuknak csak egy része a szedd magad akció, egyébként a hűtő- és a szesziparnak szállítanak. Ám az értékesítésben ez is segít.

Szedd magad virágok

Monajon Szalma Julianna gazdaságát találjuk – a Juli kertje márkanév alatt –, ők cseresznyét, almát, szamócát kínálnak a szezonjukban.

– A miénk nem szedd magad, hanem inkább vedd magad akció – fogalmazott. Magyarázta, nem vállalják be, hogy az érdeklődők maguk szedjék a gyümölcsöt, de a helyszínen bárki vásárolhat, aki akar.

– Ha maguk szednék, ott hagynák a kicsit kisebbet, rosszabbat, és a fa tetején lévőket. Emellett a munka- és balesetvédelem kérdése is problémás, félő, mi lesz, ha valaki leesik a fáról, létráról – sorolta aggályait. Viszont nem rég indították szedd magad akciójukat – virágból. Fóliaházukban liziantusz (szellőrózsa) szedhető, 500 négyzetméterre 21 ezer szál virágot ültettek, alig várják, hogy virágozzanak, gyönyörűek lesznek. Tavasszal a muskátli és petúnia mellett más egynyári virágaik vannak, de mivel azok ilyenkorra már nem keresettek, jött az ötlet: a szellőrózsa.

– Ültethettünk volna paprikát vagy paradicsomot, de a virágokhoz volt kedvünk – mondta az egyébként szintén jogász végzettségű hölgy, tavaly még jegyzőként dolgozott, most már főállású, őstermelő gazdálkodó, kecskesajtjuk, lekvárjaik is kelendőek.