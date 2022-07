A napokban több aggasztó hír jelent meg, hogy számos nagyobb hazai tó és folyó vízállása rekord alacsony a csapadékhiány és az azzal járó aszály miatt. A kisebb patakok helyzete is aggasztó.

Egy közösségi médiában közzétett bejegyzés tanúsága szerint, nem ér el a Kácsi-patak Mezőnagymihályig, mert teljesen kiszáradt, így a helyiek igyekeznek menteni a halakat. A napokban figyeltek fel ugyanis arra, hogy már nem is csörgedezik a patak a településen.

„A szomszédom ötlete volt a halak mentése, mi amúgy is sűrűn lejárunk, mert itt nőttünk fel” – nyilatkozta hírportálunknak Szabó Rita, a mentés egyik résztvevője, aki hozzátette: a mentés kezdetén még a mederben volt némi víz, de a halak már borzalmas állapotban voltak benne így egyből neki kezdtek a mentésnek.

„Közben befutott még egy falubeli is, majd utána polgármester asszony is csatlakozott, és a Bükki Nemzeti park munkatársai, akikkel közösen elkezdtük keresni a megoldásokat” – mondta el Szabó Rita, aki azt is megjegyezte, hogy a Csincse patakba kerültek át a kimenekített halak és az áttelepítés előtt oxigéndús vízbe gyűjtötték be őket. Szabó Rita arra is rámutatott, hogy azért is volt szükség a mentésre, hogy a helyi gólyáknak a megfelelő táplálékot biztosítani tudják.