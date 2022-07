A gasztronómiai ízkavalkád, valamint a felhőtlen szórakozás mellett az idei gombafesztivál arra is jó lehetőséget kínált, hogy megemlékezzenek azokról az emberekről, akik sokat tettek a kis zsákfalu fejlődéséért. Az eseményen díszpolgári címmel tüntették ki Kocsik Bertalant, aki hosszú évtizedeken keresztül dolgozott azért, hogy Kissikátor minőségi szolgáltatásokkal ellátott, élhető falu legyen. Bő három évtizeddel ezelőtt határozta el, hogy az erejéhez mérten ezért mindent el fog követni. Most pedig hosszan lehetne sorolni azokat a fejlesztéseket, amelyekben elévülhetetlen szerepe volt.

– A kilencvenes évek elején költöztünk vissza Ózdról Kissikátorba, akkor szinte semmi nem volt a faluban – emlékezett vissza a település legújabb díszpolgára. – Akkoriban Domaházának társközsége voltunk, az élet szinte minden területén szükség volt arra, hogy előrelépjünk. Most viszont már jó érzésekkel nézek végig a falun. Össze sem lehet hasonlítani azzal az időszakkal. Létrehoztam a Siki Pékséget, de a vállalkozás útjának egyengetése mellett 2002-től képviselőként, majd 13 éven keresztül alpolgármesterként igyekeztem Kissikátort fejleszteni. Ehhez persze megvoltak a partnerek is, mert a mindenkori önkormányzattal és az időközben életre hívott alapítvánnyal nagyon sok jó ügyet tudtunk szolgálni.

Ezek közül a falu díszpolgára kiemelte a faluközpont teljes felújítását, az új Polgármesteri Hivatal építését, a korábbi épület rekonstrukcióját. Az országos hírű, sőt már a határokon túl is ismert gombafesztivál elindításában és folyamatos fejlesztésében is komoly szerepet vállal, mint ahogyan a néhány héttel ezelőtt felavatott Trianoni emlékmű létrehozásában is.

– Ez a legfrissebb, de talán a szívemhez leginkább közel álló munkám. Ezt ugyanis szinte teljes egészében én vittem végig. Az ötlettől kezdve az anyagi forrás megvalósításán keresztül egészen a kivitelezésig – tette hozzá Kocsik Bertalan. – Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen szép lett, az avatóünnepség óta is sokan megnézték, ami szintén jó érzéssel és melegséggel tölti el a szívem.

A díszpolgári cím nem érte teljesen váratlanul Kocsik Bertalant. Már korábban ­megsúgták neki, mert az ünnepséghez tőle is szükség volt néhány információra, hiszen a vendégek előtt ismertették az életútját. A korábbi alpolgármester egyébként a falu történetében csupán az ötödik olyan személy, aki a legrangosabb elismerésben részesült. Ezelőtt posztumusz kapta meg a kitüntetést dr. Kovács Béla nemzetközi hírű matematikus, a falu szülöttje, és ugyancsak halála után ismerték el a munkáját Csuhaj István korábbi iskolaigazgatónak. Kissikátor díszpolgára továbbá Elek József egykori polgármester, valamint az időközben ugyancsak elhunyt plébános, Papp Endre.

Tette a dolgát

– Mindig úgy voltam vele, hogy tettem a dolgom, nem vártam érte semmilyen elismerést – tette hozzá a munkásságához Kocsik Bertalan. – Ettől függetlenül nem tagadom: jólesett, hogy gondoltak rám, rendkívül megtisztelő érzés és megható, hogy Kissikátor díszpolgára lehetek. Sokat dolgoztunk az elmúlt évtizedekben, ezért most már pihenni szeretnék. 70 évesen már nem kell megváltani a világot, arra ott vannak a fiatalok, nekik kell átadni a stafétát. Természetesen, ha szeretnék, akkor tanácsokkal segítek, elmondom a véleményem, de övék a jövő. A pékséget is már a fiam működteti, én csak a háttérből figyelem a tevékenységét.

A borítóképen: Kocsik Bertalan munkásságát díszpolgári címmel ismerték el Kissikátorban. Fotó: ME