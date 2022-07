„A tervezési fázisban meghatározó volt, hogy a bejárati organikus kapuépítmény előtt tisztelegve az alapokat és a lábazati szintet az általunk terveztetett beruházás megőrizze”. Ez az összetett mondat eleve meghatározta a helyzetet Miskolcon, a Csanyik-völgy lábánál. Az egykori nagyforgalmú autóbuszállomás tőszomszédságában egy betonépítményt húznak fel a Herman Ottó Emkékparknak is nevezett, ma már elhanyagolt területen. Az előtte lévő, fából készült, Bükk kapuja néven ismert építménytől búcsút lehet venni. Történik ez annak ellenére, hogy miskolci lokálpatrióták arra készítettek terveket: újjá lehessen építeni az organikus komplexumot, amely – meglátásuk szerint – jól kiegészítené a mögötte lévő látogatóközpontot. Valódi szándék és pénz azonban nincs a tervekhez társítva.

A Bükk kapuja ma már olyan állapotban van, hogy a lélek tartja csak össze. Itt-ott már elkezdték bontani, mert félő, hogy összeomlik magától. Jelen helyzetben csak arra van kilátás, amit a Szeleta Park Látogatóközpontot építtető Bükki Nemzeti Park Igazgatósága ígér: mementóként meghagyják a fa építmény beton és terméskő lábazatát. Erre sokan mondják azt, hogy ez alkalmat adhat egy későbbi újjáépítéshez.

Kétmilliárdnál több

Tavaly ősszel helyezték el az említette beruházás, a Bükki Nemzeti Park Szeleta Park Látogatóközpontjának alapkövét. A Széchenyi 2020 program keretében 2,2 milliárd forintos uniós és magyar állami beruházás keretében épülő látogatóközpont összesen 2070 négyzetmétert foglal el – 1837 négyzetméter az úgynevezett belső terület és 233 négyzetméternyi a külső tárolóterület. A tervek szerint év végre, jövő év elejére elkészülő központ élményszerűen akarja bemutatni a Bükk sokszínűségét. A látogatóközpont egyszerre szolgálja a természetvédelmi ismeretterjesztést, a „játszva-szórakozva tanulást” és az Európában egyedülálló őskori kultúra színvonalas bemutatását.

A látogatóközpontban alkalmazott építészeti, gépészeti, műszaki megoldásokban törekszenek az ökológiai lábnyom csökkentésére, a karbonsemlegességre. Az új fűtési és világítási technológiák, a megújuló energiák használata hosszú távon biztosítja a környezeti és gazdasági fenntarthatóságot.

Öt fő elem

A látogatóközpontot öt fő elem, a karszt és karsztvíz, a barlangok világa, az ősember bükki megjelenése, a tájtörténet, valamint a tájkép és az élővilág köré rendezve alakítják ki.

Ezt egészíti ki a foglalkoztatórész és egy vetítőterem. A három legfőbb élmény­elem egyike a Bükk geológiai sajátosságának bemutatása vetített domborzati kerekasztallal, animációval, kőzetmintákkal, sziklamászó toronnyal.

Ugyancsak kiemelt elem a Bükk karszt- és barlangvilágának bemutatása 3D-s elemekkel, vetítéssel.

A látogatóközpontban a kiemeltek között is kiemelt helyet kap majd A bükki barlangok évezredes titkai – Az ősember természete című kiállítás, s ehhez kapcsolódva a Bükk hegység természeti és kulturális örökséggyűjteményét és az ősemberbarlangok élményszerű bemutatását szolgáló attrakcióegyüttes. Bemutatásában ugyancsak 3D-s vetítés segít, de terepi programként adódik a közelben található Szeleta-barlang bemutatása. A Bükkben ugyanis ezerháromszáznál több barlang található, ezek közül 54 fokozottan védett, 46 barlangból pedig komoly régészeti anyagok kerültek elő, az egyik legfontosabb ősemberbarlang a látogatóközpontnak is nevet adó, nemzetközileg is számontartott Szeleta.