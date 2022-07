„A forgalomszabályozási szempontok érvényesülése érdekében szükségessé vált a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területek és a várakozási díjak átfogó felülvizsgálata. Forgalomszabályozási eszközökkel és megfelelő várakozási díjak alkalmazásával is fokozottan védeni szükséges a közúti közlekedés károsító hatásaitól a belvárost, amelyre megoldást a parkolási zónák átsorolása és a várakozási díjak emelése jelent.” A miskolci önkormányzat lényegében ezekkel a modatokkal magyarázta, hogy augusztus 1-jei hatállyal majdhogynem gyökeresen változtatott „a város közigazgatási területén járművel történő díjköteles várakozás szabályairól” szóló rendeletén.

A lényeg, hogy tarifaemelés és a parkolási zónák átsorolása miatt drágább lesz a parkolás a városban. Olyannyira, hogy a jelenleg még a sárga zónához tartozó belvárosi várakozóhelyeken az óradíj a jelenlegi 220 forintról 440 forintra emelkedik augusztus 1-jétől.

Kevés lesz a zöld rendszám

Más formában is sújtja azonban a gépjárműtulajdonosokat a módosított rendelet. Ugyanettől az időponttól ugyanis az eddig automatikusan parkolási ingyenességet élvező zöld rendszámú – azaz környezetkímélő motorral felszerelt – autók közül csak azoknak marad meg a díjmentes parkolás kiváltsága, amelyek teljes egészében elektromos hajtásúak. Az indoklás a folyamatosan növekvő gépjárműszám és az egyes belvárosi részeken tapasztalható telítettség, nehézkes parkolás. Azt remélik a döntéshozók, hogy így kevesebben akarnak majd a fizető parkolókban megállni és csökken a zsúfoltság.

Be kell mutatni a forgalmit

A júniusi miskolci közgyűlésen dr. Kovács László KDNP-s képviselő tette szóvá, hogy a zöld rendszámos autók közül nemcsak a full elektromosak környezetkímélők, hanem plug in hibridek is, amelyekben ugyan van hagyományos hajtómű, de elektromos motorukkal akár 50-601 kilométert is képesek megtenni, azaz nem szennyezik a belvárost. Válaszában Osváth Zoltán, a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. (ez a cég üzemelteti a városi fizető parkolókat) ügyvezetője leszögezte, nincs kivétel, csak a 100 százalékban elektromos autóknak jár az ingyenesség. Egyébként a jogosultságot úgy lehet megszerezni, hogy a társaság ügyfélszolgálatán a forgalmi engedély bemutatása után egy ingyenes virtuális bérletet állítanak ki, amellyel aztán a város felszíni díjfizető övezetbe tartozó parkolók korlátozás nélkül használhatók lesznek.

Más területen is szigorítják azonban az ingyenes parkolást Miskolcon. Augusztus 1-jétől kizárólag a város területén orvosi ügyeletet ellátó gépjárművel mentesülnek a díjfizetés alól azok, amelyek felmatricázott ügyeleti járművek.