Egy korábban Ózdra érkezett kormánytámogatást felhasználva nagyszabású aszfaltozási munkák kezdődnek rövidesen. A kivitelezésre augusztus elejétől lehet számítani, és gyakorlatilag a település valamennyi pontját érinti. Több mint harminc utca fejlesztése valósulhat meg nagyságrendileg háromszázmillió forintból. Tavasszal derült ki, hogy az önkormányzatnak lehetősége nyílik a lakosság életszínvonalát javító munka elvégzésére. Ezután a területi képviselők felmérték azokat a szakaszokat, ahol a legszükségesebb a felújítás, lefolytatták a közbeszerzési eljárást, most pedig már rövidesen kezdődhet az érdemi munka.

Három hónap

– Aláírtam a kivitelezési szerződést, egyeztettem a vállalkozóval, egy hét múlva felvonulnak a gépek – erősítette meg Janiczak Dávid polgármester. – A város harminckét utcája újul majd meg teljesen vagy részben, mindenhol teljes pályás aszfaltozásra kell számítani. Erre a kivitelezőnek 90 nap áll majd a rendelkezésére. A vállalkozóval korábban is dolgoztunk már együtt, tudjuk, hogy jó munkát végez, és megfelelő ütemben végzi a tevékenységét. Bízunk benne, hogy ezúttal is így lesz, és a lakosság elégedett lesz a végeredménnyel.

A belterületi útszakaszok fejlesztése szempontjából komoly lemaradásban volt Ózd. Janiczak Dávid többször is hangsúlyozta, hogy a jelenleginél jóval több pénzt is el lehetne költeni erre a célra. A polgármester ugyanakkor azt is kiemelte, hogy ebből a szempontból az elmúlt évtized legnagyobb volumenű munkája valósulhat meg az előttünk álló hónapokban.

– Nagyon remélem, hogy a mostani csak az első állomás, ugyanis a lakosság részéről további észrevételek, javaslatok érkeztek hozzánk, amiket természetesen igyekszünk megfogadni – folytatta Ózd polgármestere. – Ezt viszont csak akkor tudjuk megtenni, ha kellő forrással rendelkezünk, éppen ezért adtunk be egy 250 millió forintos pályázatot. Amennyiben az elbírálás sikeres lesz, abban az esetben újabb utak újulhatnak majd meg Ózdon.

Ráctagban

Az augusztus elején kezdődő munkát egyébként majd az Ózdi Városüzemeltető Intézmény felügyeli, az említett 32 szakaszon pedig több mint 7 kilométer új aszfaltot terítenek majd le. Az ütemterv pontos kidolgozása folyamatban van, de az szinte biztosra vehető, hogy munkagéppel először a Ráctag utcában találkozhat a lakosság.

A döntő rész idén

– A munka döntő része még ebben a naptári esztendőben megvalósul – folytatta Janiczak Dávid. – A Drótos-tetőre vezető szakasz kivitelezése azonban majd csak 2023-ban valósul meg. Természetesen ennek is megvan az oka. A tulajdonos ugyanis jövő év májusáig lecseréli az ott található tv-tornyot, a bontás és az építés kapcsán várható terhelés pedig tönkretehetné az új aszfaltot. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy itt csak a műszaki fejlesztés után történik meg a kivitelezés. A Drótos-tetőt egyébként az elmúlt esztendőkben szerencsére sikerült szépen rendbe tenni, bízom benne, hogy a megközelítés javításával még nagyobb látogatottsága lesz a helynek.