A múzeumok éjszakáján láthatta az érdeklődő közönség a Kárpát-medence népviseletei néven ismert gyűjteményt, amelyet Barna György lokálpatrióta gyűjtő ajándékozott Miskolcnak még halála előtt, 2013-ban.

A 280 darabból álló egyedülálló kollekció kezdetektől fogva a Tokaj vendéglátóház, vagy Lézerpont néven ismert épületkomplexumban található, ahol a maga a gyűjtő állíttatta ki.

Ugyanitt van a kismesterségek gyűjteménye, amely korabeli bútorokból, berendezési és kisipari, illetve egyéni használati tárgyakból áll. Ezt a gyűjteményt már Barna György örököse ajándékozta a városnak és ugyancsak megtekinthető volt a múzeumok éjszakáján.

Úgy tűnik, akár esztendők is eltelhetnek, mire újra "fogadókész” lesz a hely. Hiszen a népviseleti gyűjteményt restaurálni kell, magára az épületre pedig alapos felújítás vár, amelynek meg kell találni a forrását az anyagilag amúgy sem túl jól eleresztett miskolci költségvetésben.

Tudni kell, hogy amikor Barna György Miskolcnak ajándékozta a népviseleti gyűjteményt, azt a feltételt szabta: méltó kiállítóhelyet kell kialakítani, így téve a nagyközönség számára hozzáférhetővé.

Az előző – dr. Kriza Ákos polgármester vezette – önkormányzat égisze alatt született meg a pályázat, amelynek célja az volt, hogy a Herman Ottó Múzeum Görgey utcai központi épületének bővítésével alakítsák ki a kiállítóterületet. A projekt idővel lelassult, mert ugyan volt nyertese a közbeszerzési eljárásnak, ám az építőipari árak emelkedése miatt az akkor rendelkezésre álló mintegy 700 millió forint nem volt elegendő a megvalósításhoz. A helyzeten a magyar állam segített 2020. decemberben, amikor mintegy egymilliárd forintra egészítette ki a pénzügyi keretet.

Inkább megvették az épületet

Az építkezés el is kezdődött, ám már szó sem volt arról, hogy a látványtárként ismert népviseleti gyűjtemény az épülő új szárnyban kapna helyet. A jelenlegi – Veres Pál polgármester vezette – önkormányzat ugyanis nem ott képzelte el Barna György örökségének kiállítását. Akkor már sejteni lehetett, hogy az önkormányzat szeretné megszerezni a Lézerpont épületet és eredeti helyén hagyni az ominózus népviseleti gyűjteményt.

Az önkormányzat döntése értelmében Miskolc kizárólagos tulajdona lett a város önkormányzata és a Flipp Bt. között 2021. december 27-én létrejött adásvételi szerződés értelmében a Győri kapu 57. szám alatt lévő, Lézerpont néven ismert ingatlancsoport (itt található a gyűjtemény - a szerk.). Az ingatlan vételárát a tulajdonos 290 millió forintban határozta meg, amely a Miskolc Holding Zrt. ingatlanbecslése szerint méltányos árnak volt tekinthető. A teljes vételárat – a megállapodás szerint – négy esztendő alatt fizeti ki az önkormányzat. Az első részlet, 40 millió forint az adásvételi szerződés megkötésekor volt esedékes. A továbbiakban idén és 2023-ban 80-80, 2024-ben pedig 90 milliós fizetési kötelezettsége lesz az önkormányzatnak. A magyar kormány a 2006/2021. (XII. 29.) számú határozatával engedélyezte Miskolc számára „az ingatlan tulajdonjogának megszerzésére irányuló éven túli kötelezettségvállalást”.

Máshol restaurálják a gyűjteményt

A népviseleti gyűjtemény eredeti helyén megtartása mellett szóló érvek között szerepelt, hogy – idézzük az tavaly őszi önkormányzati előterjesztést – „a gyűjtemény jelenlegi statikájának megbontása komoly kockázattal jár, mivel a gyűjtemény nagy részlét képező népviseleti textíliák koruknál fogva speciális tárolást és bemutatási körülményeket igényelnek, amelynek a gyűjteménynek jelenleg is helyet adó épületrész maradéktalanul megfelel”.

Ez már azért is furcsa érv, mert a népművészeti gyűjteményt mindenképpen meg kellene bontani, hiszen egy, lapunkban megjelent interjúban dr. Szolyák Péter, a Herman Ottó Múzeum igazgatója azt mondta: a múzeum Görgey utcai főépülete mellett lévő restaurátor műhelyt is felújítják a múzeumbővítési program keretében, mert „a felújítás lehetővé teszi a rendkívül értékes népviseleti gyűjtemény konzerválását és restaurálását annak érdekében, hogy a belátható jövőben a kollekcióhoz méltó kiállítás legyen belőle.” Tehát a népviseleti gyűjtemény darabjait mindenképpen el kell szállítaniuk mostani helyükről a Görgey utcára.

A Lézerpont épületével egyébként nagyra törő tervei vannak a múzeumnak. Új fejlesztésként egy úgynevezett „folkkomplexet”, egy néprajzi kincsestárat hoznának létre, odatelepítve a múzeum néprajzi osztályát és gyűjteményét.

„Az új látogató-, muzeológiai és közművelődési központ egyébként a Győri kapu közösségi tereként is funkcionál majd, megvalósítva ezzel azt az elképzelésünket, hogy ennek a hosszú, kelet–nyugati irányú városnak a két végpontja, ezzel együtt a lillafüredi Herman Ottó Emlékház és a belvárosi épületeink között valahol félúton létrejöjjön egy jelentős kulturális attrakció” – fogalmazott Szolyák Péter.

Pénzt akarnak szerezni rá

Már csak az a megoldandó probléma, hogy az épületgépészetileg és külalakjában is korszerűtlen Lézerpont épületkomplexum felújításához honnan lesz a pénz. A tavaly őszi, témával foglalkozó városi közgyűlési ülésen dr. Mokrai Mihály, az önkormányzat gazdálkodási tanácsnoka 800 millió forint körülire becsülte az összeget, amely a munkák elvégzéséhez szükséges lehet. Azóta már 1 milliár forint körüli összegről is hallottunk. Úgy tudjuk, az önkormányzat azon munkálkodik, hogy a jelenlegi uniós ciklus terület- és településfejlesztési operatív programjából Miskolc rendelkezésére álló mintegy 33 milliárd forint terhére végezhessék el az épület felújítását. Ez még jó időbe beletelhet, azaz akár évek is elmúlhatnak, mire látogatható lesz az egyedülálló gyűjtemény.