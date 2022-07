Évről évre megfigyelhető, hogy a nyári időszakban általában kevesebben jelentkeznek a szervezetük által szervezett véradásokra, tudtuk meg Laták Kamillától, a Magyar Vöröskereszt B.-A.-Z. Megyei Szervezete megyei koordinátorától. A véradási kedvet nagyban befolyásolják azok a tényezők, amelyek egy-egy adott hónaphoz köthetőek. Júliusban és augusztusban az extrém hőség, a szabadsághoz kapcsolódó tevékenységek, mind nehezítik toborzási tevékenységüket.

– Ezekben a hónapokban nehezebben elérhetőek a véradók. Nagyon fontos, hogy felhívjuk minden potenciális véradó figyelmét arra, hogy a nyári programtervébe lehetőség szerint illesszen be legalább egy véradást a július és augusztus hónapokban a biztonságos vérellátás megvalósításának érdekében. Fontos felhívnunk a figyelmet arra is, hogy amennyiben a véradójelölt felkészülten, kipihenten érkezik a véradásra, akkor a nyári hőségben is különösebb kellemetlenségek nélkül, sikeresen fog vért adni – hangsúlyozta Laták Kamilla. Megtudtuk, a megfelelő felkészültség bőséges folyadék fogyasztást és kiadós étkezést jelent az esemény előtt, illetve fokozottan kérik a helyszínen a véradóktól azt is, hogy maradéktalanul tartsák be azokat a javaslatokat és szabályokat, amelyek a véradás utáni regenerálódásra vonatkoznak, mint például a helyben pihenés, folyadék és szénhidrát pótlás a véradást követően is.

Oldalukon, illetve a facebook közösségi oldalukon folyamatosan tájékozódni lehet soron következő véradóeseményeikről. Emellett kérnek mindenkit, aki 18 és 65 év közötti, a testsúlya legalább 50 kilogramm, rendelkezik fényképes okmánnyal, lakcím- és TAJ kártyával, valamint alapvetően egészségesnek érzi magát, hogy mindenképp jelentkezzen véradásra legalább egy alkalommal a nyári időszakban.

– Sajnos nyáron is történnek balesetek, valósulnak meg életmentő beavatkozások, így a véradók nagylelkű, önzetlen segítségére folyamatosan szükség van – mondta a megyei koordinátor, és köszönetet mondott a segítőknek.

Érdeklődtünk arról is, hogy mit jelent az irányított véradás: gyakori, hogy a kezelőorvosok hívják fel a hozzátartozók figyelmét a lehetőségre, hogy „vért gyűjtsenek” kórházban fekvő betegük számára.

Hogy ennek mi az oka: a vérhiány? Mi történik, ha valakinek nem sikerül elegendő vért „szereznie”? Szenvedhet-e hátrányt?

Mi lesz a fel nem használt vérrel? A felmerült kérdésekre a Vöröskereszttől már illetékesség hiányában nem kaptunk választ. Az Országos Vérellátó Szolgálat (Miskolci Területi Vérellátó) számára elküldtük kérdéseinket, ha választ kapunk, beszámolunk róla.

Irányított véradásra egyébként olyankor kérik a hozzátartozókat, amikor egy-egy beavatkozás kapcsán lehetséges, hogy a betegnek vérre, vérkészítményre lehet szüksége.

Az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) hivatalos információja szerint az emberi vércsoportok sokfélesége miatt kicsi annak az esélye, hogy rokonok, ismerősök vére egy beteg kezelésére közvetlenül legyen alkalmas, ezért a leadott vér az OVSZ központi készletébe kerül, a kedvezményezett beteg pedig a készletből a kezelésére legalkalmasabb vérkészítményt kapja meg.

Előzetes bejelentkezés után bármelyik vérgyűjtési helyszínen lehet támogató véradásra jelentkezni. Bővebb információk az OVSZ weboldalán.

A véradásra jelentkezőknek a személyi igazolványukat, a lakcím- és TAJ kártyájukat kell magukkal vinni. Támogató véradás esetén a véradónak ismernie kell a kedvezményezett beteg TAJ kártyáján szereplő nevét és a TAJ számát. A leadott vért utólagosan nem lehet a betegünkhöz irányítani.