"Ötven éve nézem a tehetetlenséget, és nincs újabb ötven évem. Az 1950-es évektől kezdve 17-20 terv készült Miskolcon a főtérre, egy sem valósult meg. Épp itt az ideje, hogy megépüljön végre az épület, ami a leendő tér térfalaként működhet" – indokolta Bodonyi Csaba építész, hogy miért vállalta el az Avalon Center Kft. beruházásában tervezett épület tervezésének konzulensi feladatát.

A témával sokat foglalkoztunk korábban: a Hell-csoporthoz tartozó cég a Szent István tér és az Erzsébet tér közötti területre (melynek része a gőzfürdő melletti kavicsos parkoló) tervez lakóházat. Nem mindegy, hogy milyet, hiszen térfala lesz a már évtizedek óta vágyott miskolci főtérnek. A múlt héten nyilvánosságra hozták a leendő ház látványterveit, amelyek a közösségi portálokon olvasható kommentek szerint meglehetősen megosztóak. Van, akik szerint túl egyszerű a ház, semmi kreativitás nincs benne, van, aki szocreál jelzővel illeti, és kifogásolják azt is, hogy miért nem ismerhette meg a közönség már hamarabb a terveket, miért csak akkor, amikor szerintük már nem lehet változtatni rajtuk.

Egyszerűt kevesen tudnak

Bodonyi Csaba az országos építészeti tervtanács tagja. Ott egyébként sok tekintetben elfogadták korábban a terveket, de néhány szempontból továbbfejlesztésre javasolták, ebben kérték konzulensként a segítségét.

– Nem erőltettem rájuk az elképzeléseimet – mondta a tervező Peka Bau Építőipari Kft.-vel való együttműködésről. – Nemzetközi trendeket vizsgáltunk meg közösen, majd ők találták meg a megoldásokat.

Bodonyi Csaba hangsúlyozta, nem ért egyet azokkal, akik szerint túl egyszerű a tervezett épület stílusa. Egy mesterét idézi: „Figyeld meg, fantasztikus dolgot mindenki tud csinálni, csak egyszerűt tudnak kevesen.” Álláspontja szerint ez a ház térfal lesz, annak pedig fegyelmezettnek, szigorúnak kell lennie. Ez határozza meg a léptéket, az architektúrát, az épület anyaghasználatát.

– A tervek csiszolásánál javították a fürdőhöz való csatlakozást, valamint átgondoltuk az átvezetést az Erzsébet térről a főtérre. Gyalogos forgalom lesz, emellett az építtető magáncég a saját költségén egy közteret is létrehoz a saját területén, és az épület földszintje közéleti funkciót kap. Szép kis öböl lesz az Avas, a református templom felé. Az épület téglaburkolatú lesz, ami illeszkedik a környező házak anyagához is. Az előző tervvel egyébként épp az volt a baj, hogy nem illeszkedett annak tervezett üvegfala miatt.

Térfalként funkcionálna az épület

Forrás: Peka-Bau

Bodonyi Csaba hangsúlyozta, a lakóépület életet visz majd a környékre nem úgy, ahogy a korábbi terv irodafunkciója tette volna, esténként kihaltak volna az utcák.

Megjegyeztük, ez probléma is lehet (ezt is felvetették a témában kommentelők), az esti, főtéri programok zavarnák az ott élőket.

– Úgy gondolom, épületszerkezetileg meg tudják oldani, árnyékolófelületekkel ki lehet védeni a zajt – válaszolta. – Sokan hiányolják a loggiákat, teraszokat is az épületen. Ezeket épp a főtér miatt nem terveztek, képzeljük el, rajta biciklik, esetleges lom, ezek nem valók egy főtérre. Lesz viszont árkád, ez új elemként jött be, ott lesznek a kávézók, kisebb üzletek.

A leendő főtér kapcsán elmondta, másik térfala a meglévő banképület lesz, a kettő közötti téren lévő építészeti programot kell kitalálni. S hogy mi lehetne ott? Talán egy konferenciaközpont és előtte egy teresedés? Még nincsenek konkrét tervek.

Szerényebb, tördeltebb

Rudolf Mihály, a Hadas Építész Kft. vezetője három konzultáción vett részt, kettőn a tervezés során, és még egyen a múlt héten, a Kós-házban.

– A fórumon jelenlévő építészek 99 százaléka jónak tartotta a terveket, egy kolléga volt, aki alapjaiban volt elégedetlen – mondta az Észal-Magyarországnak az építész. Mint megjegyezte, ő is tapasztalta, hogy a közvéleményt megosztják a nyilvánosságra került tervek, de szerinte ez természetes, a szakmai zsűri véleményét tartja mérvadóbbnak.

– Nagyon fontos helyszínről van szó, a leendő épületnek meg kell felelnie a környezetnek, az avasi református templomnak és a szomszédos Erzsébet térnek, amely Miskolc legszebb tere.

Rudolf Mihály hangsúlyozta, az eddigi tervek közül magasan a mostani a legjobb, a legemberléptékűbb, a leginkább ideillő.

– Az Ikeron Zrt. által tervezett szálloda Káli Sándor polgármestersége idején (2006 környékén – a szerk.) két emelettel magasabb volt, később Kriza Ákos polgármester idején a tervezett irodaház bár egy emelettel kisebb volt, de furcsa, ide nem illő homlokzattal rendelkezett.

Rudolf Mihály szerint a mostani terv szerényebb, tördeltebb forma, jobb anyaghasználatú, életet visz a városközpontba.

A leendő főtér kapcsán kissé eltér a véleménye Bodonyi Csabáétől. Szerinte nem feltétlenül van rá szükség, hiszen miért ne lehetne egy város kisebb terek szövevénye. Miskolcnak pedig már van a közelben például egy Városház tere, Erzsébet tere, a Patak utcánál is van egy tér, és ott a Szemere-kert is.

– A Szinva kibontása viszont fontos lenne – fogalmazott.

Belesimul a környezetbe

Szunyogh László, Miskolc főépítésze elmondta, miután megválasztották, leült a cég képviselőjével tárgyalni, közösen kezdtek gondolkodni az új épületről. A cég vállalta, hogy arányaiban sokkal kisebb lesz a ház, mint a korábbi tervekben. A tervezés során aztán még annál is kisebb lett, mint amit a szabályozás megengedett volna.

– Emellett gesztusokat is tettek a miskolciak felé. Ilyen az árkádok kialakítása, és az, hogy közteret hoznak létre saját területükön, így megközelíthetőek lesznek a kereskedelmi és vendéglátó egységek.

Szunyogh László hangsúlyozta, engedményeket tettek a korábbi épület ellen tiltakozó környéken élők felé is, hiszen az új terv nem takarja ki a kilátást. Magát az épületet is beljebb tervezték az eredeti terveknél, hogy a főtérről továbbra is látható legyen a református templom. Szerinte a tervek a tervező, a beruházó, a főépítész és az engedélyező hatóság párbeszéde során jöttek létre. Valójában nem a város, hanem a kormányhivatal, a miniszterelnökség helyettes államtitkára engedélyezi a terveket, amelyek egyébként a Peka Bau Építőipari Kft. részéről Szabó Tibor és Szanics Mihály munkái.

Vendéglátóhelyek, üzlethelyiségek is helyet kapnának benne

Forrás: Peka-Bau

–A végeredmény belesimul a történelmi környezetbe. Annak ellenére, hogy nagy léptékű épületről van szó, mégis környezeti tagoltságot igényel: sikerült eltalálni a középutat. Környezetterhelése is jóval kisebb. A korábbi épület irodaház lett volna sokkal nagyobb mélygarázzsal, az új épület gépjárműterhelése harmadannyi lesz.

Szunyogh Lászlótól kérdeztük, mivel lakóépületről van szó, tarthatók-e majd mellette késő estébe nyúlóan városi rendezvények. Mint fogalmazott, aki ott vesz majd lakást, tudomásul kell vennie, hogy a belvárosban vendéglátóhelyek, programok vannak. A beruházó is mérlegelte ezt a problémát.

A főépítész a leendő főtér kapcsán elmondta, a következő uniós ciklusban történhet meg annak rendezése.

– Ha meglesz a térfal, az serkenteni fogja annak rendbetételét – mondta. Megjegyezte, ennek előkészítéseként történt most meg a Dayka Gábor utca átkötése, amely kiveszi majd a főtérről az átmenő forgalmat. Bár a szempontokat tudják, a tervezés még nem történt meg, egy biztos, a Szinva kibontásával terveznek.

Érdeklődtünk arról is, hogy megismerhetik-e a terveket a miskolciak egy esetleges lakossági fórumon. Szunyogh László hangsúlyozta, ő maga nem lenne ellenére, de az önkormányzatnak erre nincs ráhatása. Magánberuházásról van szó, így az ő döntésük, hogy bemutatják-e a terveket. Erre viszont nincs kötelezettségük.