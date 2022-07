Külhoni magyarok támogatása

„A kormány számára fontos, hogy a határon túl élő magyarok mindennapjai is rendben legyenek, legyen kapcsolatuk az anyaországgal, a magyarságtudatuk erősebb legyen” – fogalmazott Tállai András, a Pénzügyminisztérium miniszterhelyettese, országgyűlési képviselő. Hozzátette: 2010 óta a kormány sokat tett a vállalkozások érdekében. „Gondol a kormány a határainkon túli magyar vállalkozásokra is. Képzésekkel, infrastruktúra programokkal segítik a magyar cégeket, mely 2015 óta erősödött fel még inkább. Ma már számos külhoni magyar család és vállalkozás kapta meg a támogatásokat integrációs programokra, földvásárlásra, komplex nagy beruházásokra, amely nem fog elmaradni a nehéz időkben sem” – foglalta össze a miniszterhelyettes.

„A 2023-as költségvetésben is helyet kaptak ezek a támogatások, melyek legfőbb célja a munkahelyek megtartása, illetve újak létrehozása. A kialakult nehéz gazdasági helyzet komoly hatása az egész világra és az európai energiaválság közepette nem könnyű a jövőről beszélni, de bízni kell abban, hogy mi nem sodródunk bele a háborúba – vélekedett Tállai András. A cél továbbra is az, hogy a kormány megvédje az embereket és működő gazdaság legyen. A jövő évi költségvetésben több mint 550 millió forint van előirányozva a külhoni magyar vállalkozók gazdaságfejlesztési támogatására – tette hozzá a miniszterhelyettes.

A nemzet megtartása

„Ez egy mezőkövesdi találkozó marad most már, akárhol is legyenek éppen, mert a legtöbbször itt találkoztak a Kárpát-medencei magyar vállalkozók az elmúlt években” – mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Majd azt is kérte a jelenlévőktől, hogy ismerkedjenek meg jobban a várossal, mert megéri.

„A legfontosabb, hogy amellett hogy gazdaságfejlesztési programokat indított el külhonban, emellett a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának legfontosabb feladta a Kárpát-medencei vállalkozókat egy laza hálózatba összefogni. Illetve ez a hálózat a nemzet megtartására is szolgáljon” – tudatta az államtitkár. Azért kezdték el a vállalkozásokat támogatni, mert ezek a cégek külhoni magyar embereket alkalmaznak, tehát magyarokat támogatnak. És ez nem csak szimbolikus, most emberek tízezreinek életét jelenti a háborús helyzetet túlélni, az, hogy magyar állampolgárságuk van.

Potápi Árpád János a rendezvény kapcsán megjegyezte még, hogy mennyire lényeges a személyes részvétel, a kapcsolatépítés ezen a hétvégén. Ugyanis az esemény jó alkalom arra, hogy barátokkal, üzlettársakkal bővüljenek a vállalkozások. Az eredményeiket tartsák meg és újabb eredményeket érjenek el minden területen – hangsúlyozta az államtitkár.