A májusi összbírói értekezleten megtörtént a Miskolci Törvényszék elmúlt esztendejének értékelése. Ahogyan arról korábban hírt adtunk: a törvényszék elnöke ekkor az Országos Bírósági Hivatal elnöke, valamint a bírói kar részére teljesíti törvényen alapuló beszámolási kötelezettségét. Az állampolgárokat azonban sokkal inkább érinti a július 15-én kezdődött ítélkezési szünet, amely kiváló alkalom arra, hogy az idei év első feléről mérleget vonjunk dr. Tuzáné dr. Papp Szilviával, a Miskolci Törvényszék elnökével.

Mit ünnepel a bírósági szervezet július 15-én?

Ezen a napon hirdették ki az 1869. évi IV. törvénycikket, mely a magyar igazságszolgáltatás működésének meghatározó állomása volt. Ez a törvény rendelkezett a közigazgatás és ítélkezés elválasztásáról, meghatározta a bírók jogállásának legalapvetőbb kérdéseit, deklarálta az azóta is sarokkőnek tekinthető bírói függetlenséget. 2001 óta ezen a napon ünnepeljük a bírákat és igazságügyi alkalmazottakat. Ekkor veszi kezdetét az augusztus 20-ig tartó nyári ítélkezési szünet, melynek tartama alatt nincsenek tárgyalások és az Ügyfélsegítő is szünetel. A bíróságok zavartalan működését természetesen ezen időszakban is biztosítjuk, hiszen vannak olyan ügyek, melyeket soron kívül intézni kell. A törvényszék honlapján részletes tájékoztatás található a módosult ügyfélfogadási időről és az első Ügyfélsegítő időpontjáról.

Szokásosan az Országos Bírósági Hivatalban e napon adják át ünnepélyes keretek között a díjakat, kitüntetéseket. Idén is vannak megyénkbeli díjazottak.

Valóban, ilyenkor adják át többek között a Magyar Királyi Kúria egykori kiváló elnökének, Juhász Andornak az emlékére alapított díjakat és egyéb címeket, elismerő okleveleket. Idén a Juhász Andor-díj posztumusz ezüst fokozatát néhai bíró kollégánknak, dr. Szűcs Zsoltnak ítélték oda, aki a Miskolci Törvényszék Cégbíróságán teljesített szolgálatot 1991-től. Munkáját kiegyensúlyozottság és magas szakmai színvonal jellemezte, szervezeten belül és Miskolc életében is elismertségnek, megbecsülésnek örvendett. Nagy öröm számomra, hogy három igazságügyi alkalmazott kollégám is díjazott lett: Ésik Beatrix a Juhász Andor-díj bronz fokozatában részesült, Balláné Peregi Anna és Sütő Ildikó pedig tanácsosi címet kapott.

Ezek az elismerések hosszú évek kiemelkedő szakmai munkájáról árulkodnak. Hogyan értékelné a 2022. év első fél évét?

Ahogyan azt az összbírói értekezleten is kiemeltem, a 2021-es esztendőt magas nívójú ítélkezési tevékenység jellemezte. Az eddigi adatok alapján ezt tudtuk folytatni idén is. Köszönet illeti ezért a bírákat és igazságügyi alkalmazottakat egyaránt. Tapasztalatom szerint nemcsak a jelenlegi, hanem a jövő generáció leendő bírái is felkészültek, talpraesettek amellett, hogy a jogi ismereteik is teljesek. Két, Covid-járvánnyal sújtott év után ismét megrendezték a pervezetési verseny regionális elődöntőjét, melynek a Debreceni Ítélőtábla adott otthont. Büszkeséggel tölt el, hogy polgári ügyszakban a Szerencsi Járásbíróság titkára, dr. Varga László Bánk bizonyult a legjobb „bírónak”, míg a büntetős versenyben a törvényszék csapata szintén első helyen végzett. Úgy gondolom, nyugodt lehetek az utánpótlást illetően.

Sikeres jövő nincs nagy formátumú elődök nélkül. A legutóbbi beszélgetésünkkor említette a bíróságtörténeti kutatást, amely nyugalmazott bírák életét mutatja be. Hogy állnak ezzel?

Nagy munkán vagyunk túl. A napokban kerül nyomdába annak a portrésorozatnak az első kötete, melyen a kollégáim több mint fél éve dolgoznak. Az első kiadvány a Miskolci Törvényszék polgári fellebbviteli ügyszakában dolgozó, már nyugdíjas bírákkal készült beszélgetéseket tartalmazza. A bíróságtörténeti kutatás az elmúlt években az épületekre, tárgyi környezetünkre fókuszált. A törvényszék idén is sikeresen pályázott az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghirdetett Ráth György bírósági történelem és hagyományápolás pályázatra. Annak keretén belül kezdtük el az archontológiai kutatásokat. Meggyőződésem szerint nagyon sokat tanulhatunk elődeink munkához, ügyfelekhez és kollégákhoz való emberi hozzáállásából. Sok történetet hallhattunk az összetartó közösség erejéről.

Ez a tapasztalat adta az ötletet a közelmúltban első alkalommal megrendezett Bírósági Juniálishoz?

Igen, úgy vélem, ez egy olyan példa, melyből a mai bíróságok dolgozói is meríthetnek. Várakozásaimon felül, ötszáznál is többen vettünk részt ezen a rendezvényen, gyermekek és felnőttek egyaránt megtalálhatták az érdeklődésüknek megfelelő programot. Reményeim szerint jövőre újra megrendezhetjük ezt a közös főzéssel, sportolással, játékkal eltöltött vidám napot. Az emberi kapcsolatok megerősítésén túl fontos az ítélkezési szünet által biztosított pihenés, feltöltődés, hogy ősztől újult erővel folytathassuk munkánkat, eleget tegyünk az állampolgárok felé teljesítendő kötelezettségünknek: a magas színvonalú, időszerű ítélkezésnek.