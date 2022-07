István és Krisztián élethelyzetét nem könnyű párhuzamba állítani. Mindketten Borsod-Abaúj-Zemplén megyében élnek, városi környezetben. Mérnök végzettségűek és mindketten multinál dolgoznak. István 57 éves, Krisztián pedig majdnem hónapra pontosan 30 évvel fiatalabb. Egyikük sem akarja elárulni a fizetését. Valahogy úgy fogalmaznak: nincs miért panaszkodniuk. Hozzáteszik, hogy azért mindig találnának helyet életükben több bevételnek. Azt is sikerült megtudnunk tőlük, hogy kettő és fél, illetve három szobás lakótelepi lakásban élnek, családjuk három tagú. A markáns különbség kettejük anyagi helyzetében az, hogy István nagy átlagban lényegében egyetlen fillért sem tud félretenni a hónap végén, míg Krisztián - ha csak kis lépésekben is - kialakított egy olyan megtakarítási hátteret, amellyel négy-öt hónapig biztosítani tudná megélhetését, ha hirtelen megszűnne a fő jövedelemforrása. Abban mindketten egyetértettek, hogy összességében az utóbbi évek egyébként jól alakultak számukra, István viszont tart a közeljövőtől: a nagy ütemben növekvő infláció miatt gyarapodnak a kiadások és a nullához közeli megtakarítása miatt takarékoskodnia kell. Ugyanezt mondja Krisztián is, de ő - ha kell - hozzá tud nyúlni ahhoz a pénzhez, amit félretett.

Generációs eltérések

István és Krisztián élethelyzete nem egyedülálló. A Provident Pénzügyi Zrt. által készíttetett felmérés arra mutatott rá: a magyarok 78 százaléka tudott valamekkora összeget megtakarítani 2021-ben. A megkérdezettek 21 százaléka állította azt, hogy anyagi helyzete ezt nem tette lehetővé. Ez utóbbi arány csökkenést mutat 2020-hoz képest, amikor még 27 százalék vallotta ezt. Összességében tehát javuló megtakarítási képességet jeleznek a számok a magyarok körében.

Ugyanakkor - és itt van a kutya elásva - jelentős generációs eltérések figyelhetők meg a megtakarítási képességeket illetően. Jellemző, hogy az 55 év feletti magyar megkérdezettek körében a legalacsonyabb azok aránya (7 százalék), akik számottevő, vagy jelentős összeget tudtak félretenni, miközben minden negyedik 18-34 év közötti fiatal képes volt erre. Az 55 év feletti válaszadók 30 százaléka állította, hogy egyetlen fillért sem tud hó végén félretenni.

Eltérés mutatkozik a megtakarítások gyakorisága és mikéntje között is. Egyértelműen pozitív fejlemény, hogy a 2020-as 10 százalékhoz képest 2021-ben 15 százalékra nőtt azon magyarok aránya, akik állításuk szerint fix összeget tesznek félre minden hó végén. Ez a fajta tudatosság főként a 35-44 éves korosztályra jellemző. Összesen 21 százalék havi gyakorisággal, de változó összeget takarított meg, és nagyjából minden harmadik válaszadó tudott valamekkora összeget, de nem rendszeresen megspórolni az elmúlt 12 hónapban.

A tartalékoké a főszerep

Ami az anyagi jellegű túlélési esélyeket illeti, a kutatás szerint 40 százalék az aránya azoknak, akik legalább fél évig tudnák finanszírozni magukat, ha hirtelen elveszítenék a jövedelemforrásukat/munkahelyüket. Jelenleg 23 százalék vallotta, hogy nem rendelkezik semmilyen pénzügyi tartalékkal, amely némi emelkedést mutat 2020-hoz képest (19 százalék), és 33 százalék azok aránya, akik legfeljebb három hónapig bírnák eltartani magukat, váratlan jövedelemkiesés esetén. Ugyanakkor minden ötödik válaszadó van olyan erős anyagi helyzetben, hogy egy évig vagy akár tovább is meglenne jövedelem nélkül – ez utóbbi arány csekély mértékben emelkedett 2020-hoz képest.

Megtakarítási képességben rosszabb

„Pozitív trendeket tárt fel a kutatásunk a magyar lakosság megtakarítási képességeit illetően, amely örömteli fejlemény - vont mérleget Horváth Attila, a Provident Pénzügyi Zrt. gazdasági igazgatója. - Ugyanakkor a felmérésünk is mutatja, hogy az idősebb korosztályok anyagi helyzetének javulása jóval elmarad a fiatalok és a középkorúak helyzetétől, amit a megtakarítási képességek közötti jelentős eltérések is jeleznek."