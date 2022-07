Korábban kaptak hideget és meleget is az egyesület közösségi oldalán a fővárosiaktól. Egy időre azért kellett szüneteltetni a működésüket, mert nem voltak jogaik ahhoz, hogy eljárjanak egy bűnelkövetővel szemben. Mert sokszor nem elég a jó szándék, hogy valakit meg akarunk menteni egy szituációban, kellenek hozzá egyértelmű, jogilag tisztázott keretek is.

Kik fognak járőrözni, kik ők, milyen céljaik vannak, erről kérdeztük az egyesület alapítóját, Rékasi Zsigmondot, és a miskolci alosztály vezetőjét, Szabó Róbertet.

Szabó Róbert, Rékasi Zsigmond

Forrás: MaMe

- Azért jött létre a Ma Megmentelek Egyesület, hogy aktív jelenléttel az utcákon javítsunk a közbiztonságon - ezt az egyesület alapítója, Rékasi Zsigmond nyilatkozta szerkesztőségünknek.

Közfeladatot ellátó személyek

- Eleinte - mint jó lelkületű polgárok - ad hoc módon kezdtük el ezt a tevékenységet, segítő szándékkal. Aztán rendőr kollégáink hívták fel a figyelmünket: ahhoz, hogy minden szakszerűn és jogszerűen történjen - mert nekünk ez a célunk -, ahhoz érdemes megalapítani egy egyesületet. Ezt 2020 decemberében jóvá is hagyta a Cégbíróság, és onnantól kezdve mi közfeladatot ellátó személyként végezzük az őrszolgálatokat Budapesten. És mostantól Miskolcon is. Így szélesebb jogkörrel, több lehetőséggel tudunk segíteni – hangsúlyozta Rékasi Zsigmond. - Például ha bűncselekményt követnek el, vagy molesztálnak egy hölgyet az utcán - ami sajnos nagyon gyakran előfordul -, feltartóztathatjuk az elkövetőt.

Kapcsolat a rendőrséggel

Azóta szorosabb a kapcsolatuk a hatóságokkal, és így már működhet kooperáció Rékasi Zsigmond szerint.

- Ráadásul aktív állományban lévő hivatásosok vannak közöttünk, esetenként honvédek, büntetésvégrehajtók, rendészek is dolgozhatnak nálunk – tette hozzá. - Biztonsági cégeknél, személyi védelemmel foglalkozó vállalkozásoknál dolgoznak az állami és a magánszektorban egyaránt kollégáink, és van egy szűkebb réteg - ők valamilyen civil szakmájuk mellett tagjai az egyesületnek.

Titkos adatok

- Konkrét számokról a sajtónak nem szoktunk nyilatkozni – így reagált arra Rékasi Zsigmond, hogy most hány ember tagja az egyesületnek. - Kollégáinkat így is védjük. De azt el tudom mondani: a szolgálatainkon minimum 4 fővel szoktunk járőrözni Budapesten, hogy hatékonyan tudjuk ellátni a feladatunkat az utcákon és a tömegközlekedési eszközökön. Mind a jogi feltételeknek, beszélek most a Büntető törvénykönyv, a Polgári törvénykönyv. és az Alaptörvény vonatkozó részeiről, ezekből felkészültek, és levizsgáztak tagjaink – hangsúlyozta. - Tanulunk intézkedéstechnikát és nagy hangsúlyt fektetünk a közelharci ismeretekre is. Azért, mert mi tényleg a városok legveszélyesebb, bűnügyileg leginkább fertőzött részeire megyünk. Túlnyomórészt éjszaka. Ezért nagyon fontos, hogy akár egy késsel, vagy egy fegyverrel szemben is meg tudják védeni önmagukat és a lakosságot az őrszolgálat tagjai – emelete ki.

Nincs benne politika

A kérdésre, hogy mennyire átpolitizál az egyesület Rékasi Zsigmond úgy válaszolt:

- Mi azt az első pillanatban eldöntöttük, hogy a közbiztonság sokkal fontosabb, mint a futó politikai eszmék. Teljes politikai és pártpolitikai függetlenséget vállaltunk. Önkormányzatokkal van együttműködünk, és van olyan önkormányzat, amelyiktől kaptunk támogatás, illetve van együttműködési megállapodásunk is. De ott nem foglalkozunk azzal, hogy kit milyen zászló alatt választottak meg – mondta. - Érkezett sokféle politikai megkeresés, de azt mindig visszautasítottuk, tisztelettel.

Megelőzés

- Kizárólag a közbiztonságvédelmi feladatokkal foglalkozunk, a járőrözésnek leginkább bűnmegelőzési hatása van, és visszatartó erőként szolgál a bűnelkövetők számára – hangsúlyozta Rékasi Zsigmond. - Nekem fél éve van biztonsági cégem – ez az egyesülettől független –, mert nekem ez a szakmám. De az egyesület nem foglalkozik, és nem is foglalkozhat magán védelmi feladatokkal. Nonprofit szervezet ilyen feladatokat nem végezhet - emelte ki.

112, ez a hívószám

- Szeretném hangsúlyozni azt is, ha valaki egy közterületen bajba kerül, semmiképpen ne minket keressen meg, hanem azonnal a 112-es segélyhívó vonalát hívja fel, mert a rendőrség az, amelyik azonnal tud reagálni, azonnal ki tud menni. Mi megelőző tevékenységet folytatunk – foglalta össze. - Mivel mi ezt szabadidőnkben, a munkánk mellett csináljuk, nem tudunk segélyhívásokra reagálni.

Budapesten két éve

Visszajelzéseik Budapesten is jók.

- Volt több elfogásunk igazoltan zavart elméjű bűnözőkkel szemben – mondta az elnök. – Az utcán abszolút pozitívan vélekednek rólunk. Például ha egy megállóban álluk Budapesten, nem egyszer kapunk támogatólag dudaszót az autósoktól, vagy sokszor tapasztaljuk, hogy fiatalok odajönnek hozzánk, és információt kérnek. Mi egyébként utcai segítségkérést soha nem utasítunk vissza, mindig igyekszünk együttműködni a lakossággal. A kétéves működés alatt azt gondolom, hogy sikerült az emberek jelentős részének a bizalmát elnyernünk. Természetesen mindig lesz olyan, aki nem szimpatizál a tevékenységünkkel, de mi ettől függetlenül azért segítünk, hogy mindenkinek járjon a megérdemelt biztonság – hangsúlyozta az elnök.

Miskolcon is

- Az elmúlt héten 9 órás maratoni edzést és őrszolgálatot tartottunk Miskolcon. Nekem nem voltak rosszabb tapasztalataim, mint Budapesten. Lehet, azért is, mert nem akkora a népsűrűség, mint a fővárosban. A különböző üzletek tulajdonosaival, az ott dolgozókkal például a Búza téren is beszélgettünk. Egy dohánybolt biztonsági embere azt mondta, szinte minden éjszaka van ott garázdaság, dulakodás, vagy olyan probléma, ami félelmet kelthet a helyiekben. És egy ilyen őrszolgálattal vissza lehet szorítani ezeknek az esetnek a számát.

Helyi erők

- Több mint egy hónapja, hogy megalakítottuk az alosztályt Miskolcon, jelenleg az alapító tagok alapkiképzése folyik – nyilatkozta szerkesztőségünknek Szabó Róbert, a Ma Megmentelek Egyesület miskolci alosztályának vezetője. Augusztusban már minden tagjuk befejezi a hivatalos alapkiképzést és rendszeresebben elláthatnak majd járőrszolgálatot is. - Csak úgy intézkedünk az utcán, hogy arról videófelvételt készítünk – hangsúlyozta a szakmai civil szervezet miskolci képviselője, aki 20 éves, és négy évig volt polgárőr, most pedig rendőrnek tanul.

A Búza tér, a Centrum környéke, a Népkert és a főutca, valamint az Avasi lakótelep lesz a járőrözés helyszíne első körben.

- Nagyon sokan mondták azóta az Újgyőri főteret és Lyukóbányát is – emelte ki az alosztály vezetője, aki magyarországi születése után sokáig külföldön élt. - Azt mondtam, hogy haza akarok költözni, és a hazámat akarom szolgálni. Engem Magyarországra húz a szívem – fogalmazta meg Szabó Róbert. - El is kezdtem a rendészeti tanulmányaimat. Ezáltal találkoztam össze, mondhatjuk úgy, véletlenül a Ma Megmentelek Egyesülettel. Én is átestem felvételi eljáráson, én is megkaptam az alapkiképzést, és megválasztottak alosztályvezetőnek – hangsúlyozta az egyesület miskolci vezetője.