A csaknem 800 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból megvalósuló beruházás célja az onkológiai és kardiológiai szakmák eszközparkjának fejlesztése – ezáltal az egészségügyi ellátás színvonalának növelése a megyében, régióban.

A pályázati konstrukció általános célja a megyei fekvőbeteg ellátó intézmények infrastrukturális feltételeinek javítása, a vezető halálokok csökkentését célzó eszközbeszerzések tekintetében. E cél elérése érdekében a kórházban az onkológiai-, valamint szív- és érrendszeri fekvőbeteg-ellátás színvonalának növelése történik, az infrastruktúra további fejlesztésével, perszonalizált kezelési folyamatok támogatásával, az ellátási folyamat felgyorsításával lehetséges.

– Projekttervünkben – a megyében rendelkezésre álló infrastrukturális feltételeket felmérve, a szakmai igényeket összehangolva – alakítottuk ki azt a végleges fejlesztési koncepciót, amelynek eredményeként 560 millió forint támogatásból a jelen kor elvárásainak megfelelő kardiológiai eszközpark kialakítása kezdődik el, beavatkozások és diagnosztika terén is. Emellett 240 millió forint támogatási összegből az onkológiai terület fejlesztéséért is teszünk, diagnosztikai, besugárzástervezési és terápiás eszközöket, szoftvereket szerzünk be – mondta dr. Révész János főigazgató.

A fejlesztéssel az orvosi ellátás színvonalának növelése a cél; a mai kor elvárásainak megfelelő technikai háttér biztosításával. Mindezek hozzájárulnak a betegellátás színvonalának növeléséhez, meggyorsítják a kezelési folyamatokat, ezzel is javítva a páciensek gyógyulási esélyeit.

A Projekt Európai Uniós támogatásból valósul meg.