Varga Zoltán egyetemista korában találta ki a Szallas.hu portált egy barátjával, Dorcsinecz Józseffel együtt. Megálmodták, megvalósították, majd megváltak tőle. Nem azért, hogy nagyot szakítsanak, hanem azért, hogy az általuk megálmodott portál – amiben egyébként mások is nagy fantáziát láttak – fejlődni tudjon. A turisztikai weblap fejlesztésével és az üzletépítéssel is meghatározó szereplők lettek a piacon. Felfigyeltek rájuk és miskolci székhelyű vállalkozásukra. Aztán sok más után jött egy másik ötlet, a Pepita.hu marketplace, amit jóval a pandémia előtt találtak ki, majd 2019 második felében el is indították. Csak tavaly több mint 9 milliárd forint értékű terméket adtak el, és három telephelyen, köztük Miskolcon is dolgoznak már kollégáik. Varga Zoltánnal, a Pepita. hu egyik alapítójával beszélgettünk.

Amikor eladták a Szallas.hu-t, mik voltak az indokai saját maga számára?

Anyagilag tehetősebb befektetőre volt szükségünk. Úgy láttam, hogy nemcsak 5-10 százalékokat lehet nőni egy következő üzleti évben, hanem ha tudjuk a receptet, akkor ki lehet terjeszteni egy másik régióra, egy másik országra is ezt a modellt, ehhez pedig rengeteg pénz kellett. Értettünk ahhoz, hogy hogyan kell alulról felépítkezni, de ahhoz, hogy a növekedés nagyobb legyen, mindenképpen tőke kellett. Ugyanakkor fontos volt számunkra az is, hogy Miskolcon maradjon a cég.

Időben kell tudni elengedni dolgokat?

Ahogy öregszem, egyre könnyebb számomra elengedni, amit el kell. A Szallas.hu eladása nem egy tervezett dolog volt a részemről, csak éreztem, hogy az én lehetőségeimmel nem tud majd akkora lenni, mint amekkora én szeretném, hogy legyen. 2015 végén teljesen kiszálltam. A cég azóta is óriási sikereket ér el.

Nagyon fiatalon lett a Szallas.hu kapcsán ismert és elismert vállalkozó. Mindez az ön személyiségére hogyan hatott? Például az OTP-csoport volt az egyik, ami bejelentkezett, hogy megvenné ezt a birodalmat.

Azt gondolom, hogy ezek a dolgok engem soha nem változtattak meg, nem is féltem ettől. A környezetemben persze sokan szóltak, hogy a pénz nagyon megváltoztathatja az embert. Remélem, hogy megváltoztatott, de jó irányban.

Az önök cége unikális volt?

Szerintem Magyarországon sok olyan tehetséges ember van, akinek a vállalkozása nem biztos, hogy a megfelelő polcra kerül. Sok olyan informatikai vállalkozás van például, amelyeknek jó lenne a „hónuk alá nyúlni” és tudásmegosztási lehetőségeket adni nekik, összekovácsolni őket. Vagyis nem csak a Magyarországra települő, például autóipari cégeknek kellene segíteni, mert ezek az említett online vállalkozások egy pillanat alatt ott tudnak lenni a világban, és ez önerőből nem mindig megy. Ezzel azt akarom mondani, hogy ha ezek a szektorok is kapnának támogatást, akkor ebből a pici országból Európa közepén még több lehetőség nyílna a terjeszkedésre. Sokszor a határon kívüli befektetők meglátják ezeket a lehetőségeket, jó lenne ezt a pénzt a határon belül tartani.

Gyerekként is kreatív volt?

Mindig voltak ötleteim. Például amikor kisgyerek voltam, és a nagyszüleimnél levágtuk a füvet, én azt el akartam adni, nehogy kárba vesszen. Édesapám, Varga István gépészmérnökként alkot, fűnyírókat, gépeket tervezett, ma már csak a saját cégében dolgozik, elektromos szivattyúkat gyártanak.

Akkor ez a „feltalálóvér”, ez a fajta ihletettség önben is benne van…

Nem vagyok olyan okos, mint ő, de törekszem arra, hogy bármit is csinálok, azt jól tegyem, és mindkettőnkben benne van a vállalkozói vér.

Térjünk vissza a következő állomáshoz. Ez a Pepita.hu. Ez honnan jött?

A Pepita.hu domainnév már 2009-től megvolt nekem.

Egy korábbi interjúban elárulta, hogy egykori kutyájáról kapta a nevét…

Pepinek hívták, ő volt a bokszerem, nagyon erős szimbiózisban éltünk. Emberként kezeltem, igazi családtagként. Mesébe illő kutya-gazdi kapcsolat volt. A 40 kilós Pepi gyakran az ölemben ült. A család kedvence volt, mindenki imádta. 2008 augusztusától nincs már közöttünk. Egyik nap, amikor végleg elaludt, még aznap reggel felhívtam az anyukámat, hogy ma lesz vége, egyszerűen éreztem…

Van azóta kutyája?

Nincs. Valami ott eltört bennem, nem szeretnék több kutyát.

Erről jut eszembe, hogyan kell jó nevet választani? A Pepita. hu egy jó névválasztás? Arra gondolok, hogy folyamatosan terjeszkednek. Ez a név nyelvi szempontból Romániában, Lengyelországban ugyanolyan jól hangzik?

Igen, figyeltünk erre is. Ez a név jól csengő, kimondható, nem nyelvtörő. Mindenképpen két-három szótagú szót akartunk. Például a Szallas.hu-nál mindig a „pontot” is bele kellett mondanom, hogy megkülönböztethető legyen a többitől, ki kellett mondani az egész brandet. Míg például egy Jófogásnál elég ennyi...

A webáruház kapcsán eleinte mi volt a koncepció?

Az üzlettársammal egy baba-mama fókuszú webáruházra gondoltunk, főleg azért, mert kellően nagy a piac, illetve azt gondoltuk, hogy a mi tudásunkkal jól működtethető ez. Például ha valaki vesz egy 1-es pelenkát a gyerekének, akkor mi tudjuk, hogy mikor kell neki a 2-est ajánlani, aztán kell cumisüveg is, vagyis jól felépíthető az üzleteknek ez a része is. Aztán „kicsi lett ez a homokozó”, és azt gondoltuk, kiterjesztjük. Nem mindent lehet nálunk kapni, de például a legnagyobb tárgyak közé tartozik ma egy jakuzzi vagy egy kerti kis ház, ami nálunk megrendelhető. A kínálatunkban minden olyan szerepel, amire otthon a családnak és a gyereknek szüksége lehet, a ruházkodástól az iskoláztatáson át a hobbin és sporton keresztül a kertig. Nem mondom, hogy nem lehet majd egyszer nálunk autót is kapni, de most még nincs a kínálatunkban.

Varga Zoltán: „Szívesen átadom én is a tudásomat, tapasztalatomat, ha van kinek”. Fotó: ÉM

Hol tartanak most?

Közel 80-an dolgozunk most. Azon cégek közé tartozunk, amelyek jelenleg nem akarnak eredményt termelni, mert mi most növekedni szeretnénk, és ebben biztosíték számunkra a PortfoLion, amely 2020 elején szállt be a cégbe harmadik tulajdonosként. Azért dolgozunk, hogy minél gyorsabban, minél nagyobbak és meghatározóak legyünk a piacon, belföldön és a szomszédos országokban is. Tavaly építettünk egy saját raktárat és hozzá tartozó irodát Szeghalmon, ott van a legnagyobb létszámunk. Miskolcon van a programozás és a marketing egy része, illetve Budapesten van még egy irodánk, ahol szintén van marketing és programozás is, emellett itt dolgoznak az idegen nyelvű kollégáink. Miskolcon egyébként építkezünk, és egy kétszintes, több funkcióra használható épületet újítunk fel, ami reményeim szerint hosszabb távon akár a cég központjává is válhat. A hosszabb távú célunk a Pepitával az, hogy a következő három évben átlépjük a 100 millió eurós forgalmat, és ennek a nagyobb része már a külföldi Pepita oldalakról érkezzen. Szeretnénk Magyarországon 6-8 ezer webáruház termékeit értékesíteni belföldön és segíteni nekik a külföldi értékesítés elindításában vagy növelésében.

Tavaly 9 milliárd forintnyi áru ment át a kezük alatt és került a vásárlókhoz. Idén mire fókuszálnak, mit fejlesztenek majd?

Ennek az évnek az a célja, hogy stabil alapokra, stabil szervezetre helyezzük a külföldi terjeszkedést és növekedést. Ezért is érkezett még a Pepitához Palocsay Géza, a Jófogás és a Használtautó. hu portálokat működtető cég egykori ügyvezetője. Biztosan lesz még, akiket bevonz majd. Ha valakiben hiszünk, akkor nem feltétlenül kell, hogy komoly pedigréje legyen, sok olyan kollégánk van, aki nálunk tanulta meg a szakterületét, mert láttuk benne az akarást és a jó hozzáállást. Szívesen átadom én is a tudásomat, tapasztalataimat, ha van kinek.

Milyen a munkatempója? Hogyan tud egyensúlyt teremteni egy dinamikusan növekvő cég, annak feladatai és a család között?

Próbálom normalizálni a munkával töltött időt. Anna lányom 3 és fél éves, Lotti pedig féléves. Igyekszem délután 5 órától lefekvésig otthon lenni, vagyis igyekszem haza Budapestről is Miskolcra, hogy velük tölthessem az időt. Ebben nagyon sokat változtam az elmúlt években, a telefonhívások többségét nem veszem fel ebben az időben, úgy érzem, magamhoz képest itt is sokat fejlődtem.

Ön hűséges ember. Például az üzlettársa is egyetemi jó barátja…

Dorcsinecz Józseffel – Dorcsival – 2002-től ismerjük egymást, már 20 éve. Nagyon jól kiegészítjük egymást. A családunk tagjának mondhatom. Ő egy nem mindennapi jelenség, egy ritka és tehetséges egyéniség, aki mindenkiben pozitív nyomot hagy. Sok dologban nem értünk egyet, sőt a legtöbb dologban nem.

És ez jó? Mi a konszenzus? Hogyan döntenek akkor együtt?

Működik. Egymás idegeit nem tépázzuk, nem csinálunk vérre menő vitákat, mindig igyekszünk rövid idő alatt megbeszélni az aktuális dolgokat. Nem jellemző, hogy hónapokig görgetünk döntéseket. Ő elmondja, hogy miért gondolja úgy, és én is elmondom, de ahonnan indítunk, az mindig nagyon messze van egymástól. Szerintem a mi sikerünk egyik kulcsa az, hogy gyors döntéseket hozunk.

Hogyan kell jó döntéseket hozni?

Egységnyi idő alatt igyekszünk 10-ből 10 dolgot eldönteni, így legalább 8 esetben jól döntünk, kettőt pedig majd időközben, rövid úton kijavítunk.

Nagyon jók a megérzései? A Szallas.hu-t például a legjobb időben találták ki, a pandémia pedig, aminek még a kezdetekkor híre-hamva sem volt, felélénkítette az online kereskedelmet.

Vannak jó megérzéseim. Dorcsinecz Józseffel, az üzlettársammal pedig testvéri kapcsolat van közöttünk, és mindketten meg vagyunk azzal áldva, hogy jönnek az ötleteink, nem kell rajta izzadnunk. Inkább az a kérdés sokszor, hogy melyiket valósítsuk meg. Meg kell találnunk közben azt a határt, amit becsülettel sikerre lehet vinni. Ez így van üzleti folyamatokban is, például a Pepita életében is, hogy nem lehet mindent egyszerre. Most a cég fejlődése a fontos, a kollégák megtartásától a bevételek növekedéséig minden benne van ebben. A Covid-időszak nagy távolságokat szült az emberi kapcsolatokban, a munkakapcsolatokban is. Szeghalmon már építettünk irodát, és most eljött az a pillanat, amikor irodát építünk Miskolcon is, ahol olyan körülményeket biztosítunk, ahová szeretnek majd bejárni dolgozni az emberek.