Az Ónodon április végén végigsöpört vihar károkozásának helyreállítása a napokban fejeződött be a településen. – Összesen 34 ingatlannál kellett kisebb-nagyobb mértékben segítenünk, több volt a károsult, ám akinek volt tartalékban alapanyaga, maga végezte el a javítást – tájékoztatott Tarnóczi József polgármester. – Volt, ahol több százezer forintba került a helyreállítás, de ha használt cserépből meg tudtuk oldani, akkor az kevesebbe került. Sok tető olyan súlyosan sérült, hogy a komplett szerkezetet cserélni kellett, gyakorlatilag teljesen újra kellett építeni. Nem csak a viharkár volt a probléma, több esetben kiderült, hogy a szerkezeti elemek sem jók, így azokat is kellett cserélni, hogy helyre lehessen állítani a tetőt. Az elkorhadt gerendákon nem lehetett javítani. Helyiek is segítettek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat pedig két brigáddal is segítségünkre sietett. A legfontosabb szakmunkákat ők végezték el, hiszen ott képzett ácsok, tetőfedők tudtak csak boldogulni. Külön köszönet jár nekik a munkájukért – hangsúlyozta a polgármester. – Mi a munka szervezésében, koordinálásában vettünk részt, hogy ne legyenek átfedések, dupla beszerzések. Egyetlen olyan ingatlan van, amellyel nem tudunk mit kezdeni, ennek a tulajdonosa egy budapesti cég, több tízmillió forint jelzáloggal terhelt, végrehajtás alatt álló lakatlan épület. Senki nem maradt fedél nélkül, mindenkinek megoldott a lakhatása. Kevés károsultnak volt biztosítása, de akinek volt, azt a visszajelzést kaptam, hogy nagyon gyorsan és rugalmasan kártalanították. Bejelentették, fotókat kértek, megállapodtak egy összegben, gyorsan lezajlottak az ügyletek – idézte fel a polgármester.