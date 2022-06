Mintegy 250 millió forintos, százszázalékos intenzitású európai uniós támogatásnak köszönhető projekt keretein belül nyílt lehetősége Harsánynak és további nyolc településnek, hogy csökkentsék a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiányt, elősegítsék a hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiacon való megjelenését, valamint erősítsék a helyi kisközösségek társadalomszervező szerepét és a vidék megtartóképességét.

Különböző csoportoknak

A Harsány Község Önkormányzata által vezetett konzorcium tagjai voltak Bükkaranyos, Kisgyőr, Mályi, Ónod, Sajólád, Sajópetri, Hejőkeresztúr és Hejőszalonta. Két évvel ezelőtt kezdték el a megvalósítást, amelyet nemrégiben fejeztek be, ugyanis a pandémia közbeszólt, a programok egy részét halasztani kellett – mondta Haza­diné Szilvási Mária, Harsány alpolgármestere. A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztése érdekében 12 humán szakember képzését fedezte a pályázat, továbbá 200 fő részére egyéni fejlesztési tervet készítettek.

A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítása érdekében szolgáltatócsomagokat állítottak össze: többek között 200 fő egyéni kompetenciafejlesztésére, álláskeresésre felkészítő tanácsadásra, mentorok alkalmazására is lehetőség volt. A potenciális munkáltatóknál pedig szemléletformáló, antidiszkriminációs képzéseket valósítottak meg, innovatív programok kidolgozásával segítették a mélyszegénységben élők, különösen a romák, valamint a hátrányos helyzetbe került emberek integrációját. A helyi kisközösségek fejlesztése keretében közösségszervezőt alkalmaztak, növelték a közösségi terek és kulturális szolgáltatások kihasználását például film- és könyvklubbal, figyelmet fordítottak az egészségfejlesztésre, egészségügyi szűrésekre.

A vidék megtartóképességét is növelték a projekt keretében, és cél volt a települési életminőség javítása is: az egyes településeken infópontot alakítottak ki, konzultációs lehetőségeket biztosítottak például egészségügyi, jogi, szociális ügyekben. Az egészségtudatosság fejlesztése érdekében lehetőséget biztosítottak szűrővizsgálatokon való részvételre, egyéni állapotfelmérésre is volt alkalom – tudatta az alpolgármester. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése és a kultúrák közötti párbeszéd erősítése érdekében figyelmet fordítottak a fiatalok közösségépítésére, önkéntességére és a helyi nemzetiségek zenei és kulturális rendezvényeinek támogatására.

(A borítóképen: Honismereti tábort is szerveztek a programon belül | Fotó: PH)