Mostanra meghaladta a talajra vonatkozó határértéket a Sajó magyar szakaszán vett üledékminták arzéntartalma – írta friss közleményében a Greenpeace Magyarország. A szervezet május 25-én négy üledékmintát vett a folyóból a szlovák határtól pár száz méterre, Sajópüspöki térségében. Négyből két esetben magasabb volt a toxikus, rákkeltő arzén koncentrációja a mintákban – állította a Greenpeace. Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság adatai szerint sem az oldott, sem az összes arzén koncentrációja nem haladja meg az egyéb specifikus szennyező anyagokra vonatkozó határértékeket a Sajóból vett vízmintákban.

Üledékben, vízben

Mint ismert: hónapok óta szennyezi egy egykori vasércbánya a Sajó felső szakaszát Szlovákiában, jelentős pusztulást okozva a folyó élővilágában. A szlovák állami szervek ígérete szerint megkezdődött a Sajó felső szakaszát ökológiai katasztrófával fenyegető nehézfémszennyezés felszámolása.

A Szlovákia területén lévő, egykori Siderit üzem (Alsósajó) telephelyéről befolyó szennyezés miatt a vízminőségi állapot ellenőrzésére szükséges vízmintavételek és vizsgálatok céljából az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság március 13-án másodfokú vízminőségi készültséget rendelt el a Sajón. Azóta folyamatosak a mérések, ahogy a figyelőszolgálat is. A gátőrök ebben az időszakban sem szaghatást, sem habzást nem tapasztaltak, és esetleges haltetemekről sem kaptak bejelentést – tájékoztatott az igazgatóság.

A mintavétel minden esetben akkreditáltan történt, a mintatartósításra és szállításra vonatkozó szabványok és előírások betartásával. A mérések alkalmával az oldott és az összes arzén is meghatározásra került a vízmintákból, amelyekben határértéket meghaladó koncentrációt nem tapasztaltak.

Fontos hangsúlyozni, hogy a mintavételek nem üledékből történtek. Ennek oka, hogy az 1950-es években ipari üzemek egész sorát telepítették a folyóvölgybe, Kelet-Szlovákiában éppúgy, mint Magyarországon. A kommunális és ipari vízigény ugrásszerű növekedésével sem a szennyvízcsatornázás, sem a szennyvíztisztítás nem tudott lépést tartani, ezért nem vagy alig tisztított szennyvizek lettek bevezetve a folyóba, amelynek hatására „holt” vízzé vált. Mivel az elmúlt évtizedek szennyezései a mederüledékben hosszú ideig nyomon követhetők, ezért azokat nem lehet figyelmen kívül hagyni a Greenpeace vizsgálati eredményeinek értékelésekor. Az üledékből vett minták eredménye lehet pár évvel ezelőtti, de akár még annál régebbi szennyezés nyoma is. Azonban a Greenpeace nyilatkozata is egyértelműen hangsúlyozza, hogy az általuk vett vízminták esetében minden szennyező anyag határérték alatt volt. A legfrissebb mérési eredmények alapján tehát továbbra is elmondható, hogy a szennyezés a határértékeken belül van. A fémszennyezések esetében az eddigiekhez hasonlóan a szennyezettségi határértékeket meg sem közelíti – állítja az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság.