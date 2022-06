Lerakták az alapkövét annak az üzletközpontnak Sátoraljaújhelyen, amely a város határában épül fel a tervek szerint őszre.

Az eseményen Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere felidézte, hogy a város az adott kornak megfelelő módon, de mindig is kereskedelmi központ volt. Megjegyezte: lassan két évtizede annak, hogy az önkormányzat megvizsgálta, hogyan is telepítik le a nagyáruházakat a nagyobb városok, és látták, hogy az üzletek számára általában az adott település egyik szélét jelölik ki. Ezt tették Sátoraljaújhelyen is, ahol aztán szépen sorban nőttek ki a földből az üzletek. Ez folytatódik most, amivel nemcsak a város lakói, de a hegyköziek, bodrogköziek, valamint a Tokaj-Hegyalján élők is nyernek majd, hiszen a bővülő választék miatt egyre kevésbé kell távolabbra utazni, ha nagyobb bevásárlásra készülnek. Mi több, a határon túlról, Szlovákiából is sokan járnak vásárolni az újhelyi boltokba – tette hozzá a polgármester. Szamosvölgyi Péter elismerően szólt a tervezett beruházásról, véleménye szerint igazi családbarát és „emberléptékű” üzletek épülnek. Megjegyezte: a város partnere minden olyan vállalkozásnak, amelyik fejleszteni szeretne.

Negyven munkahely

Dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője kifejtette: a kétezer négyzetméteres alapterületen megvalósuló, több mint 1,3 milliárd forintos beruházás eredményeként nem csupán a szolgáltatási kör bővül Sátoraljaújhelyen, hanem negyven új munkahely is létesül. A honatya szerint ez is egy nagyon fontos dolog, hiszen a helyben elérhető megélhetés segíti a fiatalok helyben tartását, az elköltözöttek visszahívását. Meglátása szerint a sátoraljaújhelyi példa is igazolja a magyar kereskedelmi vállalkozások versenyképességét, ráadásul serkenti a térség kereskedelmi életét is.

Kecskés Csaba, a beruházó EUK-Holding Kft. ügyvezetője tudósítónknak kifejtette: több lehetséges helyszínt is megvizsgáltak, de Sátoraljaújhely tűnt a legoptimálisabbnak. Mindezeken túl az országgyűlési képviselő és a polgármester is sokat tett a beruházás sikeréért – közölte. Hozzátette: két ütemben valósul meg az üzletközpont. A most elkezdődő első ütemben felépítik az üzletközpontot, amelyben három multinacionális cég működik majd.

Dányi Gábor, a kivitelező D-Gesztor Kft. ügyvezetője elmondta: az építkezés során figyelembe kell venniük, hogy világörökségi területen dolgoznak, a felhasználandó anyagokat ennek ismeretében szerzik be és használják, hogy megfeleljenek a törvényi előírásoknak.

(A borítóképen: Kecskés Csaba, Szamosvölgyi Péter, dr. Hörcsik Richárd és Dányi Gábor)