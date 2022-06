1994-ben pár tájfutó azt álmodta, mi lenne, ha télen, a téli napforduló időpontjában átkelnének a Bükkön Miskolcról Egerbe. Azóta minden évben egyre nagyobb számban teszik ezt tájfutók, neves ultrafutók, teljesítménytúrázók, egyszerűen kalandvágyók. 2021 decemberében 209 induló vállalkozott az embert próbáló 65 kilométeres táv és 2000 méteres szintkülönbség leküzdésére, a leggyorsabb alig 7 és fél óra alatt – mondta el Albert Tamás, a Bükk 900 Természetbarát Egyesület elnöke.

Kinőtte magát

Az elmúlt 26 év alatt országosan is az egyik legjelentősebb, a két megyeszékhelyet a Bükk hegységen keresztül összekötő teljesítménytúrává nőtte ki magát a Tortúra 65. 2003-ig élt a tavaszi napfordulókor megrendezett változata is, mikor Egerből rajtolva értek át a túrázók Miskolcra. Ezt a tavaszi változatot indították újra 2022. május 7-én Tortúra Spring Challenge, vagyis „Tavaszi kihívás” néven. A közel kétszáz induló Miskolctapolcáról, az Ellipsum élményfürdő elől rajtolt el, 50, 34 és 12 kilométeres távokon – idézte fel az elnök. – A leggyorsabb futó 5 óra 31 perc alatt ért célba. Az állomásokon meleg szeretettel, bükki gyógyfüves teával és zsíros kenyérrel várták a túrázókat, Miskolctapolcán a célban fröccs is járt a megfáradt vándoroknak. Most először iskolás csoportoknak, egyesületeknek versenyt hirdettünk, hogy népszerűsítsük a természetjárást, teljesítménytúrázást a fiatal korosztálynak. Az egy iskolából, szervezettől érkező legnagyobb létszámú csoport bármely táv sikeres teljesítésével kétnapos osztálykirándulást nyerhetett. Népszerű volt a Tapolca és Bükkszentkereszt között futó 12 kilométeres táv is. Ezt választotta a Tiszakeszi Cserkészcsapat is, amely kiérdemelte a legsportosabb csoportnak járó díjat, így ők mehetnek majd két napra kalandtúrázni a Bükkbe. Ám nemcsak a legsportosabb, hanem a legfiatalabb – 11-12 éves – túrázók is ők voltak.