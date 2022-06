Fejlesztési projektjének nyitórendezvényére invitálta a sajtó képviselőit a miskolci Germán-Trans Kft. csütörtökön a Mokka House-ba.

A vállalkozás 2004 óta tevékenykedik, elsősorban belföldi áruszállítással – főként építőanyagokkal - foglalkoznak, forgalmuk 10 százaléka tevődik külföldre – mondta Germán András, a cég jelen lévő képviselője. Mindezen túl árurakodást és ömlesztett áru szállítást is vállalnak. Ezek a tevékenységek egyszerre igényelnek precíz, jól szervezett csapatot és szakmai hátteret. Szükség van továbbá megfelelő mennyiségű modern jármű-, és gépparkra, hogy a vállalt szállítmányozási és logisztikai feladatok zökkenőmentesen elláthatóak legyenek. Így a beruházások energiahatékonysági fejlesztéseknek is minősülnek. A Széchenyi Terv Plusz program GINOP Plusz-1.2.3-21 pályázati konstrukció keretében megvalósuló projekt európai uniós támogatás segítségével 113 és fél millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a közel 163 millió forint értékű beruházáshoz. A projektet 2024. március elsejéig kell befejeznie a cégnek.

Nyelvi képzés

A Germán-Trans Kft-nél dolgozó csapat képzése, a gépállomány fejlesztése és a megújuló energiára épülő korszerűsítés képezi a beruházás három pillérjét. Egy szállítmányozással foglalkozó cég esetében függetlenül attól, hogy bel- vagy külföldi piacra dolgozik, fontos kérdés, hogy alkalmazottai tudják tartani a kapcsolatot a nemzetközi partnerekkel. Ennek kapcsán nyelvi képzés valósul meg, illetve a döntési helyzeteket elősegítendő, vezetői tanácsadás igénybevételét is tartalmazza az elnyert beruházás. Emellett a humán oldalt támogatja új számítógépes munkaállomás beszerzése. A pályázat lehetőséget ad új munkagépek vásárlására is. A vállalkozás egy rádiótávvezérlésű hidraulikus rakodódarut, négy targoncát, egy minirakodógépet, illetve egy árokásó-rakodógépet tud megvenni a támogatásnak köszönhetően. A saját gépállomány megléte növeli a tervezhetőséget, a kapacitási megbízhatóságot. A projekten belül az ingatlanfejlesztés részét képezi egy hőszivattyú és napelemes rendszer telepítése is. A megújuló energia a telephely fűtési és elektromos energia igényét szolgálja, mellyel a működési költségek csökkenthetőek. A város is profitál a projektből, hiszen hosszú távra tervezhető munkahelyek maradnak meg, illetve újak is létre jönnek majd.