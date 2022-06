A következő negyedévben a hazai munkáltatók 30 százaléka jelez előre bővülést jelenlegi munkaerő-állományában – derül ki a Manpower­Group munkaerőpiaci előrejelzéséből. Az élen Nyugat-Dunántúl áll, ahol a munkáltatók rekordmagas, 39 százalékos foglalkoztatásbővítési szándékról számoltak be, míg a leginkább visszafogott, 4 százalékos létszámbővítésről szóló várakozásokat Észak-Magyarország területén mérték a felmérés készítői. Az északi régióról közzétett előrejelzést alultervezettnek tartják a térség munkaerőpiaci keresletére rálátó miskolci személyzeti tanácsadó cégek. A már meglévő és a térségben beruházásokat előkészítő vállalatok részéről várható munkaerőigényről szólva hangsúlyozták: a következő hónapokban százas nagyságrendben keresnek szellemi, ezres nagyságrendben pedig fizikai dolgozókat.

Hiányzó tehetségek

A munkaerő-közvetítéssel és -kölcsönzéssel foglalkozó Manpower 520 magyarországi vállalkozást kérdezett meg munkaerő-felvételi szándékaikról. Felméréséből kiderült, hogy 2022 második negyedévében 13 százalékkal, a tavalyi év hasonló időszakához képest is 5 százalékkal emelkedett a cégek foglalkoztatási kedve. Stabilizálódott a munkaerő-bővítési szándék, azonban rendkívül nagy terhet ró a vállalatokra a megfelelő képzettséggel rendelkező munkavállalók megtalálása. Ez a cégek háromnegyedét érinti, ami rendkívül magas szám – értékelte Fehér Tamás, a nemzetközi HR-cég magyarországi ügyvezető igazgatója. A bank-, pénzügyi, biztosítási és ingatlanszektor megkérdezett munkáltatóinak 86 százaléka küzd tehetséghiánnyal, ezt követi 82 százalékkal a nagy- és kiskereskedelem, majd a gyártási szektor 80 százalékkal. A legnagyobb kihívást a gyártás területéhez kapcsolódó szakértők megtalálása jelenti, ezt követi a logisztika, majd az IT/adat és a marketing/értékesítés területéhez kapcsolódó kompetenciák.

A létszámbővítési szándékot befolyásoló szakemberhiányt az egyes szektorok közötti jelentős különbségek is árnyalják. A legversenyképesebb ágazat továbbra is az információtechnológia, a távközlés, a kommunikáció és a média, amely képviselőinek 42 százaléka tervez létszámbővítést. Négy egymást követő negyedév 21 százalékpontos növekedése után az elmúlt 3 év legmagasabb foglalkoztatási értékét regisztrálták a gyártásszektorban, amelyben a vállalatok 36 százaléka prognosztizált bővülést a következő hónapokban. Negatív rekordot mértek viszont az oktatás, az egészségügy, a szociális munka és a kormányzati szektor területén, ahol 2013 óta a legalacsonyabb, 8 százalékkal alacsonyabb értéket mértek most.

Az évente elvégzett kutatásuk kezdete, 2009 óta soha nem tapasztalt magasságú, 39 százalékos munkaerő-felvételi szándékot regisztráltak a Nyugat-Dunántúlon, míg a leginkább visszafogott, 4 százalékos létszámbővítési szándékot Észak-Magyarországon.

Több ezer pozíció nyílik meg

Kétségeit fogalmazta meg a kutatás Észak-Magyarországra vonatkozó munkaerőpiaci várakozásaival kapcsolatban Kiss Krisztina, az EastJob személyzeti tanácsadó cég ügyvezetője. Mint jelezte: már most tudnak olyan betelepülő cégekről, amelyek a meglévő vállalatok mellett intenzív munkaerő-keresletet generálnak. Kapcsolati körükben akad olyan vállalat, amely csak mérnökökből százas nagyságrendben keres munkatársat, míg az északi régióban 3-400 nyitott, szellemi, vezetői pozíciójuk van. Ha csak náluk ilyen kereslet mutatkozik, akkor a jelzettnél jóval magasabb lehet az érdeklődés a térség vállalatainak körében, mondta.

A Randstad ügyfélkörében is egyértelmű létszámbővítési szándékot tapasztalnak országosan eltérő mértékben mind a kkv-szektor, mind a nemzetközi nagyvállalatok részéről – tudtuk meg Pártai Beátától, a társaság miskolci régióvezetőjétől. Ezt ugyanakkor más megvilágításba helyezi Borsod megyében, hogy itt az átlagnál magasabb a fluktuáció mind a szellemi, mind a fizikai munkakörökben.

Tudnak azonban olyan, egyelőre „titkos” új beruházás indulásáról, amely több ezer fős fizikai igénnyel jelentkezik majd a megye munkaerőpiacán. Előkészítés alatt van egy call center kialakítása is, ahol várhatóan szeptembertől száz ügyfélszolgálatosra lesz majd szükség.

A Dunántúlon működő vállalatok fokozott munkaerő-kereslete napjainkban már nem jelent jelentős elszívóerőt a térségben, mivel az utóbbi két évben az ottani vállalkozások sem kínálnak versenyképesebb béreket. A keresleti viszonyok nagyjából kiegyenlítődtek, sőt előfordul, hogy egy Heves megyei cég magasabb bért kínál fizikai munkakörben, mint egy dunántúli.

Az „agyelszívásban”, azaz a magasan képzett munkaerő elcsábításában viszont a debreceni BMW-gyár valószínűleg az élen fog járni, jelezte, bár ez attól függ, milyen bért kínálnak. A hajdú-bihari megyeszékhelyen mindenesetre jelenleg mérhetetlenül nagy a lakáshiány, ami akadálya lehet a munkaerő-vándorlásnak.

Kiváló gazdasági teljesítmény

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei cégek piaci lendülete a világgazdasági nehézségek ellenére nem tört meg, bár kétségtelen, hogy a háború hatása és az energiaárak alakulása nehézségeket okoz. Ennek ellenére az első negyedévi ipari teljesítmény kiváló volt, és a második sem lesz rossz – fogalmazott Bihall Tamás, a megyei iparkamara elnöke. Ezzel magyarázta, hogy a gyártósori munkástól kezdve a technikusokon át a mérnökökig széles skálán mozog a cégek munkaerő-kereslete, ami minden szakmát érintő általános tendencia.

Olyan méretű beruházási dömping jelenleg nincs a megyében, mint Debrecenben, de a vegyiparban komoly beruházások és fejlesztések történnek, és hasonló ütemben fejlődik a gépipar is. Van befektetői érdeklődés a mezőkövesdi ipari parkban, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Tiszaújváros, Kazincbarcika környékén és Miskolcon is, bár a megyeszékhelyen az autóipari beszállító Chervonon kívül jelentősebb beruházás a korábbi időszakhoz képest nem látható. Új tendenciaként bontakozik ki viszont a Miskolcon kívüli területek iránti befektetői érdeklődés, ami meglátása szerint a gazdaság optimizmusát és a fejlődési szándékot egyaránt megmutatja.

(A borítóképen: Megyénkben előkészítés alatt van egy call center kialakítása is (illusztráció))