Évente tízezrével fognak érvényes vezetői engedély nélkül közlekedőket itthon, pedig az esetek egy része már egyenesen bűncselekménynek minősül tavaly óta – írja a vezess.hu. A portál arra is rámutat, hogy a statisztikák szerint még mindig nagyon sokan vezetői engedély nélkül járják az utakat. A törvényi szigornak köszönhetően már szabálysértés miatt is elzárással sújtható az a gépjárművezető, akit többször is rajtakapnak, hogy vezetői engedély nélkül vezet. Abban az esetben azonban, ha jogerősen eltiltják a gépjárművezetéstől, akkor már börtönbüntetéssel is szankcionálhatják.

Mit is jelent pontosan?

A legegyszerűbb és egyben legritkább eset, ha valaki rendelkezik érvényes, az adott kategóriára kiadott jogosítvánnyal, ám az épp nincs nála. Ez a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése és szabálysértésnek minősülő cselekmény, amelynek büntetési tétele tíz- vagy húszezer forint lehet, attól függően, hogy a helyszínen vagy utólag fizetjük be a bírságot. Ennél bonyolultabbak azok az esetek, amikor valaki engedély nélküli vezetés szabálysértés bűntettét követi el, amely többféleképpen valósulhat meg. Ebbe a körbe tartozik az, ha az érvényes orvosi alkalmassági igazolás hiánya miatt a jogosítvány már lejárt, vagy ha a járművezető az általa éppen vezetett járműkategóriára nem rendelkezik vezetői engedéllyel, például, ha csak személyautóra van vezetői engedélye, de teherautót vezet, vagy éppen egyáltalán nincs jogosítványa. Sajnos a legutóbbi a leggyakoribb eset.

Bűncselekménynek számít

„2021 májusától hatályos a Btk. 239. paragrafusának B pontja, azaz a járművezetés eltiltás hatálya alatt bűncselekmény. Korábban ez nem létezett, ez szabálysértésnek számított” – nyilatkozta az Észak-Magyarországnak dr. Janklovics Ádám közlekedési ügyekre szakosodott ügyvéd, aki arra is rámutatott, hogy azért volt szükség erre, mert nagyon sok a visszaélés ezzel kapcsolatban az utakon. „Korábban a bíróság által kiszabott büntetés nem érte el a visszatartó erejű célját, éppen ezért döntött úgy a jogalkotó, hogy szigorításra van szükség” – mutatott rá az ügyvéd. „Pontos statisztikám nincs arról, hogy az esetek hány százalékában végződik elzárással egy-egy ilyen cselekmény, de a bírói gyakorlat az, hogy pénzbüntetéssel sújtják az autósokat” – mondta el dr. Janklovics Ádám. „Fontos kiemelni, hogy akkor számít bűncselekménynek az eltiltás hatálya alatti gépjárművezetés, ha már előzetesen jogerősen eltiltották a gépjárművezetéstől az adott illetőt” – húzta alá az ügyvéd, aki azt is hangsúlyozta, hogy ameddig nincs jogerős bírói végzés valakivel szemben, addig az engedély nélküli vezetés szabálysértésnek minősül.

Javuló tendencia

„Azok, akik tisztában vannak ennek az új szabályozásnak a következményeivel, tulajdonképpen eltűntek az utakról” – mondta el megkeresésünkre Domokos Tibor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottságának titkára, aki arra is kitért, hogy nagyon elenyésző azok száma, akik notórius szabálysértők. „Azt érzékeljük, hogy az új törvényi rendelkezés elérte a célját Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, hiszen elenyésző azon esetek száma, ahol súlyos szabálysértéssel találkoznak a kollégáink” – húzta alá Domokos Tibor.

