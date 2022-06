Tíz éve került át a város önkormányzatától a Tiszáninneni Református Egyházkerülethez a sárospataki Vay Miklós Református Technikum, Szakképző Iskola és Diákotthon. Ezt a kerek évfordulót ünnepelte az intézmény a fenntartó képviselőivel, diákjaival, pedagógusaival, valamint partnereivel közösen.

Az eseményt egybekötötték a részlegesen felújított iskolaépület átadásával.

Dr. Téglás Zsolt igazgató a rendezvényen tudósítónknak elmondta: hosszú utat jártak be az elmúlt egy évtizedben. Mint hozzátette, 2012. szeptember elsejétől tartoznak a református egyházhoz, és az azóta eltelt időszakban számos változás történt a szakképzés területén, egyre nagyobb szerepet kapott a gyakorlatközpontú képzés. Ennek köszönhetően jó kapcsolat alakult ki az iskolához kötődő partnercégek és a tanulók között. Aláhúzta: minden évben olyan piacképes szakmákat indítanak, amelyekkel diákjaik jó eséllyel el is tudnak majd helyezkedni. Mindezeken túl nagyon hasznosnak ítélte meg azt az egyházi iskolaközösséget, intézményközösséget is, amelybe belekerültek a közös fenntartó miatt kialakult kapcsolatok során. Különösen jó kapcsolatot építettek ki a hevesi és a kazincbarcikai református szakképzőkkel. Ugyancsak jó együttműködés alakult ki a királyhelmeci, valamint a holland protestáns testvériskolájukkal is. Ez utóbbival közös programjuk eredményeként diákjaiknak először nyílt lehetőségük arra, hogy repülőre üljenek, és három hetet eltöltsenek szakmai gyakorlaton a hollandiai intézményben – mondta az igazgató.

Dr. Téglás Zsolt nagyon fontosnak nevezte a hitélet és a szakmák összekapcsolódását. Erre példaként említette, hogy gyakran végeznek szeretetszolgálati tevékenységet, valamint idős, egyedülálló embereknek is segítenek.

40 millió forintos támogatás

Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke kiemelte: komoly elhatározás volt az egyházkerület részéről az, amikor eldöntötte, hogy a gimnázium, a teológia, valamint az általános iskola mellett a szakképzésben is szerepet vállal Sárospatakon. Véleménye szerint elengedhetetlen, hogy ott is jelen legyenek, ahol a szakmunkásokat képzik, mert sem a református egyháznak, sem pedig a magyar társadalomnak nem mindegy, hogy azok a szakemberek, akik kikerülnek az iskolapadokból, milyen oktatásban-nevelésben részesülnek. Megerősítette: mindenképpen szeretnék ezt a küldetést folytatni. Elismerte, hogy a szakképzés nem könnyű terület, de a buktatókat eddig jól sikerült megoldani.

A püspök szólt arról is, hogy a következő időszakban szakképző intézményeiknek egyfajta profiltisztításon kell átesniük. Szeretnék a piacképes és finanszírozható képzéseket megtartani és olyan újakat indítani, amelyek az adott térség gazdasági igényeihez is igazodnak – közölte. Pásztor Dániel hangsúlyozta: igyekeznek támogatni is a szakképző intézményeiket. Példaként említette, hogy a Vay-szakképző most átadott, ablakcserét és homlokzati hőszigetelést tartalmazó beruházását is 40 millió forinttal az egyházkerület támogatta. Ezt a felújítási munkát szeretnék folytatni.

Aros János, Sárospatak polgármestere arról beszélt: az idő azt igazolta vissza, hogy jó döntés volt egykori intézményüket a református egyházra bízni. Nagyon fontosnak tartotta azt a szolgálatot, amelyet a középiskolában végeznek, hiszen – ahogyan fogalmazott – az ott képzett emberek bizalmi munkát végeznek majd. Őket engedik be az intézmények és a családok az udvarukra, az ingatlanukba – jelentette ki. A polgármester kiemelte azt is, hogy a sárospataki szakképzővel nagyon jó a kapcsolata az önkormányzatnak. Diákjaik segítettek például árvízi helyzet esetén a homokzsákok pakolásában, valamint amikor a vihar fákat döntött ki, azok eltakarításában is.

(A borítóképen: Pásztor Dániel: „Szeretnénk a piacképes és finanszírozható képzéseket megtartani és olyan újakat indítani, amelyek az adott térség gazdasági igényeihez is igazodnak” | Fotó: BSZA)