Felkerült a vakáció felirat utolsó betűje is a táblára, az iskolákban szerdán véget ért a 2021/2022-es tanév. Ez a tanév már sokkal jobban hasonlított a korábbiakhoz. Visszatértek a közösségi események, tanulmányi versenyek. A koronavírus-világjárvány előtt megszokott rendezvények nagy részét is meg tudták rendezni az oktatási intézményekben.

Mozgalmas tanév volt

Náluk már nincs tanítás, csak ügyeletet tartanak, és már a nyári táborokra készülnek – mondta Szádeczki Marianna, a Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola igazgatóhelyettese az utolsó tanítási napon. Hozzátette: mindenkire ráfér a pihenés, a gyerekekre éppúgy, ahogyan a tanárokra. Azonban az év értékelése egyértelműen pozitív. A Covid miatt ebben a tanévben már nem volt szükség digitális oktatásra, csak bizonyos osztályokat érintett a karantén az ősszel, az is pár napos intervallumokban megoldható volt. Így a gyerekek nem maradtak ki a jelenléti oktatásból jelentősen. Tavasztól pedig elmondható, hogy szinte ugyanúgy zajlott minden, mint korábban.

Az összes eltervezett rendezvényt, ünnepséget, megemlékezést meg tudták tartani, és templomba is tudtak menni misére, amire 2021-ben és 2020-ban közösen, iskolai szinten nem volt lehetőség, csak kis csoportokban – tudatta az igazgatóhelyettes. Február végétől április elejéig az iskolakóstolgató alkalmain tudták fogadni a leendő elsősöket.

Illetve részt tudtak venni a Lázár Ervin Programban is, amely minden évfolyamnak biztosított kulturális élményt Miskolcon, valamint Budapesten is. Bábszínház, színház, komolyzenei koncert, múzeumlátogatás is szerepelt az események sorában. A sportprogramok, úszásoktatás sem maradt el idén, továbbá az osztálykirándulások is megtarthatóak voltak. Sokkal mozgalmasabb tanév volt az idei, mint a korábbi kettő, amit mindenki örömmel fogadott – tette hozzá az igazgatóhelyettes. A nyaruk sem lesz unalmas, hiszen sokféle táborral, programmal készülnek a diákoknak.

Újraépítették

Az idei tanév új kihívások elé állította a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium tanári karát. Feltették a kérdést, hogy a Covid-helyzet után lehet-e mindent ott folytatni, ahol abbamaradt, úgy folytatni, ahogy eddig csinálták – tudtuk meg Polák Pétertől, az intézmény oktatási igazgatóhelyettesétől.

„Ugorjunk-e fejest az oktatásba, és pótoljunk mindent, vagy kezdjünk újra közösséget építeni kicsiben és nagyban?” – fogalmazott a pedagógus. Év elején azt látták, hogy a közösség az, ami átalakult. Elveszett az ereje, ugyanis a magukra maradt diákok sokszor nem voltak önmaguk. Ezért a fő célkitűzés a közösségek újraépítése lett. Olyan erőt szerettek volna adni, ami felkarol, támogat, összefog, megtart, és újra egymás felé fordít. Így a programok megrendezésére nagy hangsúlyt fektettek.

A közösség megtartóereje

A nevelést még jobban az oktatás elé helyezték, bízva abban, hogy ha gyógyulnak a lelkek, jobban teljesít majd az agy is – mondta Polák Péter. Hozzátette: a közösen megélt, átélt élmények a szülőkkel együtt rendezett sportnapon, a kirándulásokon, a lelki napokon, a majálison, a családi miséken, az életmódhétvégeken, a teremtett világ védelme programon, a művészeti gálán, musical-előadásokon, a DÖK-napon, Szent Ignác-napon és a számos osztályprogramon megmutatták, hogy jó utat választottak.

– A megtartóerő a közösségben van, a családban, a barátokban, a lelki társakban, az osztályban, évfolyamban és akár az egész iskolában – vélekedett az igazgatóhelyettes.

