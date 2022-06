Közösségi tér volt

A Miskolc című propagandakiadvány (útikönyv) 1979-es kiadásában olvashatjuk, hogy a Tizeshonvéd utca elején álló szökőkutat hazánk felszabadulása 25. évfordulójának emlékére építtette a városi tanács, melyet 1970. augusztus 20-án avattak fel. A szökőkutat eredetileg nem erre a térre tervezték, így történhetett, hogy az áprilisi ünnepség helyett augusztusban avatták fel. A térplasztika bronzból készült, csak annyira szennyezett, hogy ez már egyáltalán nem látszik.

Tímea azt mesélte, ő még emlékszik, mikor működött a szökőkút, és mezítláb körbe-körbe járkáltak a vízben: „Ha megcsúszott a lábunk a csempén megtapadó moszaton, és beleestünk a vízbe, addig nem mentünk haza, míg meg nem száradtunk, mert kaptunk volna otthon.”

Valéria szintén emlékszik az eredeti állapotokra. Iskolás volt, mikor elkészült a tér, gyakran tett kitérőt hazafelé menet, hogy láthassa: „Nagyon érdekesnek tűnt, és a mellette lévő kockából még iható víz bugyogott.”

A szökőkút évek óta nem működik, de sokan már nem is emlékeznek, hogyan is nézett ki. Az ivókút sem üzemel már nagyon régen.

Inkább szégyenfolt, mint dísz

Klárát is alkalmunk volt megkérdezni. Ő a 80-as években a Tizeshonvéd utcán lakott, gyakran jártak le a gyerekekkel a térre. Fagyit vettek a közeli presszóban, majd elsétáltak a térre, leültek a padra. A gyerekek szaladgálhattak, pocsolhattak. A szökőkút akkor különlegességnek számított, a körülötte lévő medencét sokan gyakran használták felfrissülésre. Mára már a tér körüli padok teljesen alkalmatlanok arra, hogy leülhessünk. Ottjártunkkor egy, a téren megpihenő férfi is inkább a földön ücsörgött. Ne is üljünk a betonpadra, töredezett, a vasszerkezet is megmutatkozik már, balesetveszélyes.

„A város egyik szégyenfoltja a sok közül” – írja egy kommentelő. Többen egyetértenek vele. Van, aki úgy véli, le kell bontani és valami modernebbet építeni helyette. Fákat ültetnének a helyére, és padokat tennének ki, ahol megpihenhetnének az itt lakók vagy az erre járók. Mások megóvnák, és inkább a felújítása mellett teszik le a voksukat. Vajon egy év múlva ilyenkor miről számolhatunk be olvasóinknak a miskolci Dísz térrel kapcsolatban?

Megkérdeztük az önkormányzatot

A Dísz tér állapotával kapcsolatosan kérdéseket tettünk fel a miskolci önkormányzat sajtóosztályának. A következő választ kaptuk: „A közérdekű adatigénylés menetét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályozza. Ennek értelmében közérdekű adatigénylésnek minősülő kérdéseire 15 napos válaszadási határideje van az adatkezelőnek.”

