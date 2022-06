Árvai Dóra magyarral kezdi a vizsgázást utána a történelem jön, majd a kémia zárja a sort. Ez utóbbiból még tud javítani a szóbelin, a másik kettőnél a (magas) szinten tartás a cél. Elsőként a Miskolci Egyetem Angol nyelv és kultúra és történelem szakos osztatlan tanári képzésére jelentkezett, az előző évek pontszámai alapján biztos bejutó lehet, de a bizonytalanság miatt is próbálja a legtöbbet kihozni magából - fejti ki. Közben egy apró iránymódosítást is végrehajtott hiszen az általánosban nagyon közel állt hozzá a kémia, de ahogy idősebbé vált rájött, hogy a tanári pálya jobban vonzza. Közben a történelem és az angol nyelv felé fordult - ez motiválta a továbbtanulási elképzelését is.

Angolból is

Benke Dávid matematikából emelt szinten érettségizett, annak már megvolt a szóbeli része is, most pedig a magyar, történelem, kémia van soron. Eddig átlagosan 70 és 80 százalék között landoltak az eredményei. Angolból is tett érettségit az is emeli a pontjai számát. Továbbtanulni az NKE Honvéd Tiszt és Hadtudományi Karán szeretne légijárművezetőnek tanulni. Az alkalmassági vizsgán már túl is van. Mindig vonzotta a katonai pálya és egy sétarepülés kapcsán született az elköteleződés a szakma iránt - idézi fel.