A hazai feldolgozóipari ­meggy szezonja az érdi bőtermő betakarításával a múlt hét végén kezdődött el. A betakarítás szempontjából közel egyhetes időeltérés van az ország különböző részei között: míg a Dunántúlon néhány napon belül be is fejeződik a betakarítás, addig nálunk komolyabb mennyiségekkel most kezdődik.

Tavalyihoz hasonló árak

Miskolci piaci körsétánk során azt tapasztaltuk, hogy a tavalyihoz hasonló szinten alakul a meggy ára. Úgy az érdi, mint a debreceni fajtát 600 forint körüli áron adják kilónként. Kajszibarackból kis mennyiségben felsődobszait láttunk 700 forint közeli áron, de külföldit is árulnak 800-900 forintért.

Magyar őszibarack 700 forintos kilónkénti áron kapható. Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnökének tájékoztatása szerint az aszályos időszakot megsínyli a meggyhozam, apró szemű a termés, és az átvételi árak is a minőség miatt 200 forint/kilogramm alatt alakulnak. A barackszüret még várat magára, néhány korai fajta szedését kezdték csak el – mondta el a megyei elnök. A FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács a mintegy három hete készített termésprognózisában még úgy értékelte a helyzetet, hogy rosszabb esetben az elmúlt három év átlagának megfelelő 60 ezer tonna magasságában állhat meg a termés, jobb esetben ennél akár 20-30 százalékkal is magasabb lehet. A szezon első hete után egyre inkább úgy tűnik, hogy ezek közül a pesszimista véglet vagy akár annál is rosszabb szcenárió fog megvalósulni – számol be az agrarszektor.hu. Az ország meggyültetvényeinek háromnegyedét (az északi, északkeleti és középső országrészben) jelentős aszály sújtja.

Katasztrofális kilátások

Ráadásul a kilátások a következő egy hétben is rosszak, mondhatni katasztrofálisak: csapadék abszolút nem várható, ellenben 35-37 Celsius-fokos nappali kánikulára, extrém UV-sugárzásra és 20 Celsius-fok feletti éjszakai hőmérsékletekre lehet számítani. A gyümölcs növekedése ilyen időjárási viszonyok mellett leáll, szélsőséges esetben a meggy – szakzsargonnal élve – rásül a fára. Összegezve megállapítható, hogy az elmúlt évtized talán legnehezebb meggyszezonja előtt áll az ország – summázza a szakportál. Az idén az átlagosan 25 ezer tonnás kajszibaracktermésnél valamivel többre, míg az őszibaracknál a fagyok miatt közepes, 30-35 ezer tonnás termésre számít a terméktanács.

Megyénk a fő termőtáj

Tavaly a rekordgyenge termés miatt mindkét barack ára magas volt, így azok idén jelentősebben csökkenhetnek. A kajszibarack szezonja június közepén-végén indul, és július a főszezon, míg az őszibaracké július közepén kezdődik és szeptember közepéig tart. A legjelentősebb kajszibaracktermő táj a megyében helyezkedik el, ahol körülbelül 1700 hektár kajszibarack-ültetvény található, amelynek mintegy harmadán a gönci magyar kajszi fajtát termesztik.

(A borítóképen: Már megyénkben is elkezdődött a meggyszüret)