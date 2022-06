Best of Show, azaz a fesztivál legjobbja címet hozta el az idén Vágó István az amerikai Pennsylvania államban található Pittsburgh város művészeti fesztiváljáról. A tűzzománc alapú képeket imádják a tengeren túl. Vágó István sok-sok év óta jár az amerikai fesztiválokra, mindig nagy sikert aratva. Pittsburgh Three Rivers Arts Festivalján 2001-ben kapott először díjat, azóta már sokadszor fogadta el a meghívást az eseményre.

Best of Show elismerést már kapott 2003-ban, sőt 2008-ban is, az idén újra ezt a díjat érdemelte ki az egyébként szigorú zsűritől. Volt év, amikor a fődíjjal tért haza, és volt, amikor a zsűri különdíja lett az övé.

– Két év után tértem vissza Pittsburghbe, a pandémia miatt nem volt lehetőség utazni – mondta lapunknak a művész, aki jelenleg Budapesten él, de még ezer szállal kötődik Miskolchoz. Továbbra is ő készíti például a miskolci nemzetközi mozifesztivál, a CineFest díjait, valamint a Miskolci Egyetem több díja is az ő keze munkáját dicséri. Magánéleti okok miatt döntött a főváros mellett, most úgy érzi, megtalálta ott a helyét. Bár sok minden változott az életében, az amerikai fesztiválokra járás továbbra is megmaradt.

– A rendezvények hangulata sokat változott a húsz év alatt, főleg az utóbbi két évben – mesélte. Változott a helyszín, a szervezés, új emberek. – Elsőre ijesztő volt. Korábban csak művészeti fesztivál volt a pittsburghi, azaz főleg képzőművészeti alkotások seregszemléje, főleg amerikai kiállítókkal, de sokan érkeznek Európából is. Most zenei programokat, koncerteket is rászerveztek, talán azért, hogy nagyobb legyen iránta az érdeklődés. Talán attól tartottak, hogy a járvány miatt kevesebben mennek majd el rá.

Saját életén át

Még néhány éve több mint 300 ezer ember fordult meg a rendezvényen évente, magyarázta a művész. Most nem érte el a 100 ezret a látogatók száma. Emellett folyama­tosan túl hangosan szólt a zene, ami őt meglehetősen zavarta.

– Ennek ellenére jól éreztem magam, sokan látogatták a standomat, a díjnak pedig nagyon örültem, ezek szerint az új zsűrinek is tetszik a munkám. Megkerestek a New York Art Expótól is, valamint egy San Diegó-i rendezvényről, hívtak oda is, de azt hiszem, az már túl sok lenne az idén.

Vágó István korábban volt feleségével dolgozott és utazott együtt, ma egyedül alkot. Mint említette, bár próbálkozott mással is, maradt a tűzzománc technikánál, így készülnek művei, a stílusa azonban sokat változott az évek alatt.

– Korábban mítoszokat, legendákat dolgoztam fel a képeimben – jegyezte meg. – Most inkább a saját életemen átszűrve mutatom be a világot. Azt szokták mondani az ismerőseim, hogy a képeimen keresztül meg lehet engem ismerni. Annál nagyobb bókot pedig nem kaptam, mint amit a múltkor mondott egy látogató: „Csodálatos dolog lehet a fejében, szeretnék abban élni.”

(Fotók: Vágó István alkotásai)