A hétvégén igazi strandidő volt, ezért többen a közeli tavakat, vízpartokat választották kikapcsolódásképpen a munkával teli napok után. Kollégáink a Mályi-tó partján néztek szét vasárnap délben. A nyaralók és a bekerített strandok váltják egymást. A fürdőzők is inkább a lezárt partszakaszokat választották. Az egyik család például szinte minden hétvégéjét itt tölti.

Kellemes a tó vize

– Mályiban van a hétvégi házunk, mert ez a legközelebbi tó a környéken, ahol fürödni is lehet. Úgyhogy nyáron szinte az összes szabadidőnket itt töltjük a feleségemmel, édesapámmal és a két gyermekemmel – osztotta meg Szekeres László.

– Egyébként gyermekkoromtól ismerjük a tavat és járunk ide feltöltődni. A mostani hőmérséklet éppen ideális erre. Az úszás mellett horgászom is, mert szeretek a természetben időzni, de idén sok törpeharcsa pusztult el – tette hozzá.

Egy négytagú családot éppen pancsolás közben szólítottunk meg.

– Idén sokat dolgozunk nyáron is, de azért most éppen van egy kis időnk a strandolásra. Tavaly több hétvégét is a Mályi-tavon töltöttünk – mondta Szurtos Nikoletta, az édesanya. – A víz nagyon kellemes és a környezet is szép, de észrevettük, hogy most sok hal elpusztult, aminek nem tudjuk az okát. Lehet, hogy megsültek ők is a napon. Bár a vízben kicsit kellemesebb a hőség. Ezenkívül még a nyéki tavakat kedveljük. Egyébként szívesen kirándulunk is, vagy várakat nézünk meg, és gyakran járunk Egerbe. Ez Lilikének, 6 éves kislányunknak és Kristófkának, 13 éves kisfiunknak is érdekes.

Szép út kitekerni Mályiba

A Miskolctól kivezető kerékpárút szintén vonzónak bizonyult a családok és a jó barátok számára. – Miskolcon lakunk, és hogy mozogjunk, kijöttünk biciklizni. Szívesen választjuk ezt a szórakozási lehetőséget és útvonalat, de gyakran kitekerünk Tapolcára, vagy elindulunk Nyékládháza felé is bringával – számolt be Bartók Annamária.

– Egy kicsit megálltunk most pihenni a tóparton, de utána megyünk is vissza. Örülünk neki, hogy van ez a bicikliút, amelyen idáig el tudunk jönni, viszont középen egy szakaszon nincs megcsinálva. Ez kicsit bosszantó, de szépnek találtuk az utat, a tájat és a tavat is.

Télen, nyáron eljönnek

A másik fiatal édesanyát nyaralási, üdülési szokásairól kérdeztük.

– Szabadidőmben rendszeresen biciklizem és túrázom. Idén a Kárpátokba megyünk magas hegyvidékre és a Balaton-felvidékre. Azért, hogy minél többet legyek a szabad levegőn, gyakran kertészkedem is – fűzte hozzá Bartók Beáta.

– Ahogy telik az idő, egyre nagyobb jelentőségét érzem a rendszeres sportnak, de a nyár során az úszás és a fürdés is fontos. Mivel nemrégen költöztünk Görömböly városrészbe, felfedeztük, hogy nagyon szépen kiépített strand van a másik oldalon. Ott néhányszor már voltunk úszni és télen korcsolyázni is a két kisfiammal – tette hozzá végezetül.

(A borítóképen: A nagy melegben jólesett a pancsolás)