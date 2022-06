Kutyavilág néven tartott filmvetítéssel egybekötött beszélgetős estet a Miskolci Állatsegítő Alapítvány (MÁSA) a város kutyás szervezeteinek részvételével, a Zöld Kapcsolat Egyesület székhelyén. A beszélgetést Mihályi Helga szociológus moderálta. A rendezvényen a résztvevők R. Nagy Csilla Menedék című díjnyertes riportfilmjét tekinthették meg, amely a MÁSA tevékenységét személyes hangvétellel mutatja be.

Sokoldalú kutyák

„Az interaktív program arra hívta fel a figyelmet, hogy négylábú barátaink milyen sok területen tudnak segíteni az embereknek, mégsem becsüljük meg eléggé őket. Ez abból is látszik, hogy túlzsúfoltak a menhelyek” – olvasható a MÁSA közösségi oldalán.

„A magukra hagyott, bántalmazott kutyák, sokkal jobb sorsot érdemelnének, hiszen csodálatos adottságokkal rendelkeznek, amiről a meghívott vendégek meséltek. Eljöttek a Mondjunk mancsot! Terápiás és Segítőkutyás Közhasznú Egyesület kiképzői, a Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola képviseletében egy látássérült gazdi, Lehoczki László a Spider Mentőcsoporttól és dr. Gulya Angéla, a Népkerti Állatklinika alapító állatorvosa.”

– A Menedék című riportfilm leginkább arról szól, hogy mekkora bajba tudnak kerülni az állatok, hogyan lehet rajtuk segíteni, és milyen kilátástalan néha a helyzetük – számolt be Kisfalvi Nyina, a Miskolci Állatsegítő Alapítvány elnöke. – A film azt is bemutatja, hogy a kollégákat is megviseli ez lelkileg, hiszen nem mindig arról van szó, hogy valaki szándékosan bántalmaz egy állatot. Sokszor nagyon tragikus történetek bontakoznak ki az elhanyagolt kutyák gazdijairól. A riportfilm a fizikai segítségnyújtáson túl a mentések hátterét is megmutatja. Ennek kapcsán nagy sztorizgatás kezdődött a helyszínen. Kiderült, hogy többen a megjelent állatvédők közül, akik majd fél évszázada tevékenykedünk, másokat is inspiráltunk, akik egyesületeket hoztak létre, vagy kutyakiképzők lettek.

Javult a MÁSA szolgáltatásának a minősége néhány jó gyakorlat bevezetésével.

– Sok pozitív kezdeményezés történt az elmúlt években Magyarországon az állatvédelem terén. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az állatkínzás megszűnt volna. A büntetési tételek növelésével nem fog egyenes arányban csökkenni az állatbántalmazás mértéke. Azonban az érzékelhető, hogy lassan az emberek gondolkodása kezd jó irányba változni. Arra is rá tudunk cáfolni, hogy a koronavírus idején megugrottak volna az örökbefogadások, mivel nálunk ez folyamatos volt. Viszont a pandémiás időszak pozitív hozománya, hogy bevezettük az előzetes bejelentkezést a látogatók felé. Ez sokkal hatékonyabb, mint az előre meghirdetett idősávok, mert mindenkivel egyenként tudunk foglalkozni. Így az örökbeadások biztonsága a három ismerkedő látogatás mellett is jóval magasabb lett – hangsúlyozta Horváth Rita, a MÁSA telephelyének vezetője.

A borítóképen: Kisfalvi Nyina és Horváth Rita kis védenceikkel. Fotó: MÁSA