Június 30-án valamennyi, a járványügyi veszélyhelyzet ideje alatt automatikusan meghosszabbított okmány érvényessége lejár, többek között a lejárt forgalmi engedélyek is csak a hónap végéig érvényesek. Éppen ezért országszerte egyre többen keresik fel a határidő közeledtével a műszaki vizsgáztató bázisokat.

Csaknem egymillió

A Belügyminisztérium nyilvántartásának május 23-ai adatai szerint az említett időszakban 5 413 522 lejárt vagy lejáró műszaki engedély található, ezek közül 4 480 936-ot már cseréltek a tárcától kapott tájékoztatás szerint. Ennek alapján még 932 586 lejárt vagy lejáró műszaki engedély vár cserére. Fontos azonban megjegyezni, hogy a forgalmi engedélybe egymás után hat műszaki engedély jegyezhető be, így magát az okmányt nem cserélik minden esetben – írja a Világgazdaság. A cikk arra is rávilágít, hogy a műszaki vizsga hatósági áras, már több mint tíz éve 16 290 forintba kerül. Ugyanakkor a vizsgáztatócégek árszabása nagyon eltérhet: átlagosan 25-35 ezer forintot kérnek, de ha szükség van a sikeres vizsgához bármilyen szerelésre, annak költsége természetesen meghaladhatja ezt az összeget. Az ellenőrzésre egyébként azért van szükség, hogy ne a közlekedési hatóság vizsgálata során derüljön fény az esetleges problémákra, illetve arra, hogy az autó esetleg nem forgalomképes.

Borsodban a legjobb a helyzet

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében van a legkevesebb, 1683 darab, és Budapesten a legtöbb, 152 020 lejárt vagy lejáró műszaki engedély. A számok ismeretében megkerestünk több műszaki vizsgáztató központot, ahol nem tájékoztattak nagy tumultusról. „Megnövekedett a forgalom, azt tudom mondani” – mondta el az Észak-Magyarországnak az egyik műszaki vizsgáztatással foglalkozó központ. „Ha most kérne egy autós időpontot, akkor nagyjából egy hét múlva tudnánk fogadni” – hangsúlyozta a vizsgaközpont, ahol arra is kitértek, hogy kapacitásbővítésre nem volt szükségük, mert annyira nem növekedett meg a forgalom. Hasonló állapotokról számolt be több, általunk megkérdezett központ is a megyében, mint mondták, semmilyen rendkívüli intézkedésre nem volt szükségük, és a szokott munkarendben és ütemterv szerint fogadják a műszaki vizsgára érkező járműveket.

Érdemes ellenőrizni

Akiknek lejárt a forgalmi engedélyük, azok a mentesség végétől, azaz június 30-tól már csak az okmányirodákban válthatják ki a műszakit, és csak három napig érvényes útvonalengedéllyel közlekedhetnek a gépjárművel a tulajdonos otthona és a kiválasztott vizsgabázis között. Ezekre az esetekre a kormányablakok országszerte meghosszabbított nyitvatartással várják az autósokat, annak érdekében, hogy minél hamarabb megtörténjen a lejárt okmányok cseréje.