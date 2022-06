A Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó rendezvénysorozat részeként nyílt napot tart június 25-én 14 órától az MVK Zrt. a Szondi György utcai telephelyén, amelyre a belépés díjtalan.

Különleges old timerek

Veterán- és elektromosjármű-kiállítással és közlekedéstörténeti múzeumlátogatással készülnek, amelyhez a The Anahit együttes, DJ Dominique és Tóth Vera koncertje teremti meg a jó hangulatot – adja hírül honlapján a szervezet. Idén a kiállított járművek között az 1950-es, 60-as és 70-es évek számos „old timer” személygépkocsija mellett igazi különlegességnek számít az 1939-es T-Ford, az 1937-es Chrysler 66-os vagy egy 1945-ös Mercedes. Továbbá a vendégek kipróbálhatják, hogy milyen az autóbuszok és villamosok vezetőfülkéjében ülni.

Programok a kisebbeknek

A 112 éves hóseprő villamost vagy a legendás 60 éves Ikarus 31-es autóbuszt is megnézhetik. Látható és kipróbálható lesz a Magyar Közút Zrt. két járműve: egy Unimog és egy teherautó ütközéscsillapító forgalomtechnikai utánfutóval.

Gyerekprogramokban is gazdag rendezvényre számíthatnak a családok. A kicsik kipróbálhatják a Kerékpáros Miskolc Egyesület biciklis tanpályáját, távirányítós járműbemutatón vehetnek részt, ugrálhatnak trambulinon, szórakozhatnak mobil játszóházban. Arcfestés, színezés várja őket, illetve egy igazi különlegesség: a „Hétpecsétes kincskereső” játék is indul. Aki a hét próbát teljesíti, ajándékot kap. A Magyar Honvédség és a Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola bemutatóját is láthatják a bámészkodók.

Adományért meglepetés

Azoknak pedig, akik érkezéskor macska- és kutyaeledellel vagy a Miskolci Második Esély Állatvédő Alapítványnak hasznos felajánlással – például állatfelszerelés, tisztítószer, nem műszálas ruhanemű – érkeznek, meglepetéssel kedveskednek a szervezők – tudtuk meg.

A borítóképen: A veterán villamosok is megtekinthetőek lesznek. Fotó: MVK