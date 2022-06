Három esztendeje kezdődött és az idei év végére be is fejeződhet a Lillafüredi Állami Erdei Vasút Dorottya utca és Garadna közötti mintegy 13 kilométeres szakaszának teljes körű felújítása. Ezt követően korszerű körülmények között közlekedhetnek a szerelvények, amelyek évente 200 ezernél is több utast szállítanak a nagyvárosi környezetből a természet szépségeinek irányába és természetesen vissza.

Új a menetrend is

A hétfői nap újabb történelmi időpont a lillafüredi kisvasút felújításában, hiszen megkezdődik a Lillafüred és Majláth közötti pályaszakasz rekonstrukciója.

Egy Facebook-bejegyzés így fogalmazott: „Elkezdődik a Miskolc–Lillafüred vonal felújítása, úgyhogy ha valaki szeretne még zötyögni a régi 1886-os és 1906-os síneken, most megteheti vasárnapig. A felújítás után már »InterCity« minőségű pályán lehet utazni...”

Június 13-tól „pályát vált” feltehetően nyár végéig a kisvasút, és csak Lillafüred és Garadna között közlekedik egy rendkívüli menetrend alapján, amelyről az erdőgazdaság honlapján, a www.­eszakerdo.hu címen lehet tájékozódni – tudtuk meg Pintyili Gergelytől, az Észak­erdő Zrt. Lillafüredi Állami Erdei Vasút üzemigazgatójától.

Nemrég teljesen megújult a lillafüredi állomás és környéke, így kényelmes körülmények között tudják igénybe venni az utasok a szolgáltatásokat.

Ősszel a tó fölött dolgoznak

„A munkák végeztével, nyár végétől újabb váltás következik, és az őszi időszak lesz a beruházás végső állomása, akkor újul meg a tó fölötti pályaszakasz is – mondta az üzemigazgató. – Fontos, hogy mire elérkezik a Mikulásvonat időszaka, minden rendben legyen a pálya mentén. Érdekesség, hogy a lillafüredi állomás mellett épp a Mikulásvonat miatt alakítottunk ki hosszabb le- és felszállórészt.” Pintyili Gergely elmondta azt is, a lillafüredi vasút felújítása egy országos turisztikai fejlesztési projekt része. A 20 milliárdos összes forrásból az Északerdő 4,3 milliárd forintot kapott, ami jelentős hányad.

Élményekkel vár Garadna

Garadnára egyébként érdemes nyáron kivonatozni, mert a projekt keretében egy erdei és vasúti tematikájú játszóteret hoztak létre, és megújították az Erdészeti Gyűjtemény épületét is. A Szövetség-forrás környezetében esőbeállót, rönkbútorokat és szalonnasütőket helyeztek el. A völgy alján kialakítottak egy erdei „amfiteátrumot”, ahol előadásokat, erdei iskolai foglalkozásokat lehet tartani.

