Ötödik alkalommal rendezi meg a fiatalos és családbarát MIÉRTT Keresztény Fesztivált június utolsó hétvégéjén, a Diósgyőri Református Gyülekezetben, a helyi Aliansz közösséghez kapcsolódó szélesebb pásztor kör. A Miskolci és Észak-Magyarországi Regionális Testvéri Találkozó bibliai mottója: „Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus!”

A nagyszabású rendezvényt péntek reggel sajtótájékoztató keretében harangozták be. A találkozó létrehozásának kezdeteiről Péter András, a Diósgyőri Református Gyülekezet lelkipásztora osztott meg néhány gondolatot. Elmondta, hogy az idelátogató keresztény testvérek együtt ünnepelik Krisztus örömhírét. Ugyanakkor szívesen látnak bárki érdeklődőt a könnyed programokkal megszerkesztett, de eseménydús három napra.

Sztárfellépők, családi nap

A fesztivál programjairól a szervezőgárda egy másik tagja Tóth-Simon Károly, a Golgota Keresztény Gyülekezet – Miskolc pásztora számolt be. Az eseményen a tanítások mellett missziós kiállítások, filmvetítések, számos családi program – szabaduló szoba, kincskereső imaséta, Négy Érzék Színház, meghallgatlak terem, Szólj be a papnak! - és éjszakai dicsőítés is szerepel, a templom udvarán és a közeli református általános iskolában. Ezek a programok minden korosztálynak lehetőséget adnak, hogy találkozhassanak Jézus Krisztussal, a szombat a családoké lesz. Sztárfellépők Oláh Gergő és a Continental Singers. Messiáshívő sabbat fogadást is tartanak, amely a zsidó-keresztény kultúrába nyújt betekintést. Vasárnap dicsőítő zenével egybekötött közös istentisztelet keretében úrvacsoravételre is lehetőség nyílik.

A kereszténydemokrácia képviseletében, és mint támogató jelent meg a sajtótájékoztatón Hollósy András önkormányzati elnökségi tag és képviselő a KDNP Miskolci Szervezete részéről.