Ahogy beköszöntött a vakáció az iskolások életébe, ezzel egy időben életbe lépett az újratervezés. A nyári menetrend teljesen más, mint a tanév közbeni élet. A logisztika főként akkor nem könnyű, ha több kisebb gyermek is van a családban. Arra egy átlagos háztartásban nincs lehetőség, hogy a szünidő teljes ideje alatt valamelyik szülő vagy nagyszülő vigyázzon a lurkóra. Ezért nagyszerű találmány a tábor.

Az ottalvós táborok is igencsak kedveltek, de kétségkívül a napközis az, amely a legnagyobb népszerűségnek örvend. Emiatt számos fajtája létezik. Többnyire az oktatási intézmények is szerveznek saját tanulóiknak napközis tábort, de gyakoriak a tematikusak is, amelyek a gyermek érdeklődésének leginkább megfelelő élményt nyújtják. Van, ahol úszni vagy vitorlázni, máshol lovagolni lehet, és van, ahol a kirándulásokat, kulturális programot helyezik előtérbe. Az árak átlagosan 25 ezer és 45 ezer forint között vannak egy ötnapos turnus esetében megyénkben. De természetesen ettől vannak olcsóbb és drágább táborok is attól függően, milyen a szolgáltatás, és az valamilyen módon támogatott-e a szülő számára, vagy teljesen önköltséges.

Helyek már csak elvétve

Már áprilisban beteltek a helyek az idei vitorlástáborban, amelyet három ötnapos turnusban szolgáltatnak egy Miskolc környéki tavon. Ezek a helyek fogynak el elsőként – mondta Bödör Gergely, a Deboti Vitorlás SE vezetője. A gyermekek hétfőtől péntekig napközben vannak a táborban, ahol az idő nagy részét a vízen és a vízparton töltik, illetve napi egyszeri étkezést biztosítanak számukra. Az ottalvós Balaton-parti táborukban még akad néhány hely, de az is gyorsan be szokott telni – tette hozzá. Ott négy turnust terveznek vasárnapi érkezéssel, pénteki hazaindulással a 8–18 éves korosztály számára, napi háromszori étkezéssel.

Állatok közelében

A nyár legszórakoztatóbb hetét ígérik a Harsányi Lovasközpontban, ahol először tartanak napközis tábort. Két turnusban, hétfőtől péntekig 8–16 óráig foglalkoztatják a gyermekeket, akiknél az alsó korhatár az 5 év – tudtuk meg Szécsi Viktóriától, a tábor szervezőjétől.

A gyerekeknek napi háromszori étkezést biztosítanak, naponta kétszer minden gyermek a lovastudásának megfelelő oktatásban részesül, szakképzett oktatók segítségével. Ezenkívül megismerkedhetnek a lovas élet szépségeivel, megtanulják a ménes körüli tennivalókat, illetve játékos feladatokban vesznek részt. A szervező felhívta a figyelmet azonban arra, hogy egy turnusban maximum 15 fő jelentkezését tudják elfogadni.

Idén már kilencedik éve szerveznek kalandtábort Miskolcon, a Kemény Dénes Városi Sportuszodában 6–14 éves gyermekek számára, habár döntően 8–10 éves kisiskolások vannak a legtöbben, a nagyobbakat is szívesen látják. A mozgásra koncentrálnak, az úszásoktatás mellett kalandpark, lézerharc, buborékfoci, paintball, kézműves-foglalkozás várja a gyerekeket. Fontos az is, hogy mobiltelefon-mentes a tábor, a gyerekek nem vehetik elő az eszközt a tábor ideje alatt – hangsúlyozta az egyik szervező, Popovics Pál. Náluk már minden hely elkelt régen. Jelenleg hatvan gyerek vesz részt az ötnapos táborban.

Nagycsaládosoknak kedvezmény

A Miskolci Nagycsaládosok Egyesülete is szervez nyári napközis tábort, melyet az egyesületi tagok jelentős kedvezménnyel vehetnek igénybe. Egy átlagos napközis tábor árának harmadáért biztosítják a lehetőséget – mondta Bak László, a szervezet elnöke. Minden évben nagy az érdeklődés, és betelnek a helyek hamar. Harminc iskoláskorú gyermek foglalkoztatását tudják vállalni a szervezet önkéntesei. Egy turnusba sűrítve lesz kulturális és sportprogram, kirándulás, várlátogatás is.

A gyerekeknek sok szabadtéri tevékenységet biztosító táborok az igazán kedveltek. Fotó: MW