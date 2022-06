A nyári menetrend teljesen más, mint a tanév közbeni élet. A logisztika főként akkor nem könnyű, ha több kisebb gyermek is van a családban. Arra egy átlagos háztartásban nincs lehetőség, hogy a szünidő teljes ideje alatt valamelyik szülő vagy nagyszülő vigyázzon a lurkóra. Ezért nagyszerű találmány a tábor. Az ottalvós táborok is igencsak kedveltek, de kétségkívül a napközis az, amely a legnagyobb népszerűségnek örvend. Emiatt számos fajtája létezik. Többnyire az oktatási intézmények is szerveznek saját tanulóiknak napközis tábort, de gyakoriak a tematikusak is, amelyek a gyermek érdeklődésének leginkább megfelelő élményt nyújtják.

Részletek az Észak-Magyarország csütörtöki számában!