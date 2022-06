A falusi családi otthonteremtési kedvezmény (csok) igénylésének határidejét december 31-ig meghosszabbította a kormány. Az év végéig elérhető akár 10 millió forint vissza nem térítendő támogatás igénybevételét napjainkban jobbára már az korlátozza, hogy lényegében eltűntek a kistelepülésekről az olcsón megvásárolható ingatlanok, a jó elhelyezkedésűek ára pedig vetekszik a nagyvárosokban megvásárolhatókéval.

Megmentenék a településeket

A vidéki életminőség javításának céljával a Magyar Falu Programmal együtt 2019-ben indított falusi csok hosszú távú célja, hogy megmentse azokat a településeket, amelyeken rohamosan csökkent a népességszám az elmúlt évtizedekben. A gyermekvállalástól függően akár 10 millió forint vissza nem térítendő támogatással elsősorban azokat a családokat célozták meg, amelyek az érintett kistelepüléseken éltek, vagy oda szerettek volna költözni. A támogatás elnyerhető maximumának a fele, 5 millió forint ugyanis ingatlanvásárlásra fordítható, míg az összeg másik felét az épület renoválására, korszerűsítésére lehetett használni. A falusi csokot ugyanakkor babaváró hitellel is lehetett kombinálni, így jó esetben összességében akár 20 millió forint is rendelkezésre állhat a vidéki újrakezdéshez.

Mintha ide találták volna ki

A falusi csokot mintha Borsod-Abaúj-Zemplénre írták volna ki – értékelték az indulása idején az ingatlanosok, hiszen a megye 358 településéből 329 került be a kedvezményezetti körbe. Az igénylők száma alapján pedig a megyében éltek már az első évben a legtöbben a lehetőséggel. Az ingatlanforgalmazók pedig azt tapasztalták, hogy 2021 végére lényegében elfogytak a falvakból a csokkal megvásárolható, viszonylag jó állapotú, felújításra érdemes lakóingatlanok. A korábban még gyakori 15-20 ezer forintos négyzetméter­árak a támogatás mértékével arányosan emelkedtek, az eladók pedig a legolcsóbbként kínált ingatlanok esetében is a támogatási minimumként adható 5 millió forintot célozták meg, még ha az korántsem tükrözte a valós értéket.

A kistelepüléseken elhelyezkedő ingatlanok árának jelentős megemelkedését az önerőként bármire felhasználható babaváró hitel bevezetése és a falusi csok együttes hatásával magyarázta részben Végső Tibor ingatlanszakértő is. Ez növelte meg a vidéki ingatlanok eladhatóságát leginkább azokban a térségekben, amelyek könnyen megközelíthetőek, és munkalehetőséget is tudnak kínálni. A vidékfejlesztési kormányzati támogatásoknak köszönhetően a jó elhelyezkedésű kistérségekben arányában nagyobb mértékben emelkedtek az ingatlan­árak, mint a nagyvárosok környékén. Ma már nemigen lehet 5-8 millióért olyan házat venni, ami megfelel a falusi csok elvárásainak. Megemlítette viszont, hogy nemrégiben Boldván két ingatlant is eladtak 22-24 millió forintos nagyságrendben, olyanokat, amik két évvel ezelőtt eladhatatlanok voltak.

Az ingatlanszakértő azt nem tudja megítélni, hogy év végéig indul-e egy utolsó roham a falusi csokkal elérhető ingatlanokért, azt viszont állítja: jelenleg minden eladható, amit reális áron kínálnak. Az olcsó lakásvásárlási hitelek ideje azonban lejárt, emlékeztetett. Az állami támogatás nélkül ma már nem tudnak válogatni a családok a 3 százalékos hitelek között, hanem akár a 10-12 százalékos kamatokkal is szembesülhetnek.

Harmincmillió körül

Infrastruktúra-fejlesztéssel több kistelepülés is építési telkeket alakított ki az elmúlt években, ami vonzóvá tette a családok számára a beköltözést. Leginkább azért, mert a falusi csoknál jelentősen több állami ingyenpénzhez juthattak, ha új házat építettek vidéken – erre már Demeter Tibor ingatlanszakértő hívta fel a figyelmet. Mindent összevetve 30 millió körüli összeghez lehet hozzájutni vissza nem térítendő támogatásként, ennek köszönhetően pedig felpezsdült az új lakások piaca az agglomerációs térségekben. Arnót, Onga, Mályi vagy Nyékládháza újonnan épült lakónegyedei házainak zömében nem helyiek élnek, hanem kiköltözött városiak. A miskolci telekéhség viszont napjainkra a környék építési telkeinek az árát is megemelte. Az építési telkek piacán kialakult helyzet az ingatlanszakértő szerint hamarosan normalizálódik, a támogatások megszűnését követően várhatóan a jövő évben visszaáll egy elviselhetőbb szintre.

(A borítóképen: Nagy volt az érdeklődés a falusi ingatlanok iránt az elmúlt időszakban | Fotó: MW)