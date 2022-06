Vizsolyi biblia Az első, teljes, magyar nyelvű bibliafordítás Vizsolyban látott napvilágot 1590. július 20-án. A kiadás helyszíni megjelölésével hivatalosan vizsolyi bibliának is hívjuk, de elterjedt a fordító nevét megőrző Károli-biblia kifejezés is. Károli Gáspár fordítója, gondozója, szerkesztője és kiadója is volt ennek a könyvnek. Nyelvezetében nagymértékben hozzájárult a magyar kultúra és nyelv formálásához, alakításához, egyben része a magyar nemzet történelmének. Kulturális, hitéleti, nyelvtörténeti értéke felbecsülhetetlen, ugyanakkor a 16. sz.-i magyar nyomdászat csúcsteljesítménye is egyben.