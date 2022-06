A bizonytalan időjárás ellenére Emődön is megtartották a szabadtéri gyermeknapot. A tavalyi esztendőhöz hasonlóan most is csak a felhőtlen szórakozásé, valamint a mókáé és kacagásé volt a főszerep.

A rendezvényre érkezők számos felfújható játékot kipróbálhattak, az ugrálóváron, csúszdán, dartsfocin, tap lighton, air tracken keresztül egészen az élő tekéig, de emellett volt mesesarok, csillámtetoválás, kreatív kézműves-foglalkozások, árusok és persze mindenféle finomságok.

Belopta magát a szívükbe

Meglepetéssel is készültek a szervezők. A nap folyamán többször előbukkant T-Rexi, aki hamar belopta a gyermekek szívébe magát.

A kezdeti meglepettség, olykor ijedtség után később vidáman szelfiztek, játszottak, incselkedtek a barátságos dinóval a kis lurkók.

(A borítóképen: Az ugrálóvár rendkívül népszerű volt a gyerekek körében)