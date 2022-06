Közel 250 miskolci diák ismerkedhetett meg a Tourinform hálózat és a miskolci Tourinform iroda szolgáltatásaival. Az iroda vezetőjétől a tanulók emellett Miskolc legfontosabb turisztikai értékeit is megismerhették az előadás-sorozaton.

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) különösen nagy hangsúlyt fektet a fiatalabb generációk Tourinform hálózattal való megismertetésére, s ebben a helyi Tourinform irodák közreműködését kérte. Cél, hogy a fiatalokat közösen ösztönözzék arra, hogy családjukkal vagy egyedül térjenek be valamelyik Tourinform irodába, ahol rengeteg aktuális információ birtokába juthatnak, ahol ötleteket kaphatnak az adott város, a térség vagy akár az egész ország felfedezéséhez. S az is cél, hogy vendégként maguk is megtapasztalják azt, ami a Tourinform hálózat szlo­genje: „Itt szívesen látnak, itt tényleg törődnek velem”.

Két középiskola

Az MTÜ kezdeményezéséhez csatlakozva a Tourinform Miskolc is felvette a kapcsolatot néhány miskolci középiskolával, amelyek nyitottak a turizmus iránti érzékenyítésre, az edukációra. A Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium és Szakgimnáziumban több alkalommal is láthattak prezentációt a tanulók.

Természetesen a Tourinform hálózat ismertetése mellett lehetőség volt arra is, hogy Miskolc kiemelt turisztikai jelentőségű látnivalóiról is szó essen – a kossuthosok Miskolc város napja kapcsán, még május közepén hallhatták, láthatták a prezentációkat.

Két olyan középiskolában is megszervezték az ismertetőt, ahol szakirányú képzés folyik, hiszen a leendő turisztikai szakemberek számára különösen fontos, hogy megismerkedjenek egy ilyen országos hálózat munkájával, feladataival, és akár kedvet kapjanak a Tourinform irodában vagy infóponton gyakorlaton részt venni.

A Fáy András Görögkatolikus Technikum és Szakgimnázium 11. osztályosai, valamint a Miskolci Szakképzési Centrum Berzeviczy Gergely Technikum 10. és 11. évfolyamos diákjai a szakmai szempontokra fókuszálva kaphattak információkat Kupcsik Saroltától, a Tourinform Miskolc irodavezetőjétől. A program keretében közel 250 középiskolás ismerkedhetett meg a Tourinform hálózat és a miskolci iroda szolgáltatásaival.

A borítóképen: Prezentáció az iskolában. Fotó: MIDMAR