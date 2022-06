„A harmadik etap az »önálló és független« első Szlovák Köztársaság hat esztendeje 1939-től egészen 1945-ig. A szlovák politikai elit ezekben az években nemcsak az első nemzetközi, bécsi döntőbírói határozattal Magyarországhoz visszacsatolt magyarlakta területek visszaszerzéséréről álmodozik – sőt intrikál Berlinben –, hanem a trianoni Magyarország további területeire is feni a fogát, többek között Miskolcra. A negyedik etap a második világháború utáni évek, egészen a békeszerződés aláírásáig 1947 februárjában. A szláv vágyak ekkor sem váltak valóra, a szándék azonban tovább él.”

„Napjainkban is tanúi lehetünk annak, hogy egyes szlovák történészek micsoda igazságtalanságnak tartják, hogy az 1919. év tavaszán egyszer már birtokba vett Miskolcot nem sikerült megtartani – mert Stromfeld Aurélék kiverték őket a városból –, elvégre szerintük ez is ősi szlovák föld, mint például a Dunántúl is az, le egészen a Balaton déli szegélyéig. Igaz, hogy ezt semmilyen dokumentum nem hagyta jóvá, sem az I., sem a II. világháborút lezáró békeszerződés. Valójában a V4-ek keretein belül nincs szó területi problémákról, annak azonban tanúi lehetünk, hogy a Felvidéken folyik a szlovák társadalom érzékenyítése különböző területi problémák iránt” – foglalta össze Popély Gyula.

(A borítóképen: Popély Gyula | Fotó: Bujdos Tibor)