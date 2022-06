A kivitelezővel folytatott sűrű egyeztetés után alakult ki az ingatlan új arculata, de a végeredmény mindenki számára megelégedéssel teli. Sajókaza élő és lüktető település, sok a kisgyermek, aki használni tudja majd az intézményt, amelyre nagy szükség volt. Nincs is annál fontosabb, mint hogy olyan munícióval indítsák el az emberpalántákat, ami által később az oktatásban is oda fognak elérni, ahová céljaik vezetik őket – vélekedett a polgármester, majd ezt követően ünnepélyesen átnyújtotta a bölcsőde kulcsát az intézmény vezetőjének és az első leendő kis bölcsisnek.

Kiegészült a szociális paletta

Minden település életében nagy ünnep, amikor átadnak egy bölcsődét, mert az egyben az ott élő családok ünnepe is – hangsúlyozta Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára. Sajókazán bővült a gondoskodás eszköztára. Eddig is voltak szociális alapszolgáltatások, már van Tanoda, Biztos Kezdet Gyerekház, és most már bölcsőde is. A településen fontos a fejlesztés, a tanórákon kívüli gondoskodás is a gyermekek számára. Az elmúlt években – 2010 óta – több mint 230 milliárd forintból 22 ezer bölcsődei férőhely létesült, illetve épül jelenleg is, hiszen 17 ezer hely kialakítása van folyamatban, vagy vár átadásra. Összességében Magyarországon így 70 ezer felett lesz a bölcsődei helyek száma. Az elmúlt években vidéken rengeteg olyan fejlesztés indult el kormányzati vagy uniós forrásból, amelyek azt segítik elő, hogy helyben maradjanak és boldoguljanak az emberek. Ha ilyen intézményből több van, akkor több gyermek tud napközben biztonságban lenni, miközben a szülők el tudnak menni dolgozni. És ezt láthattuk az elmúlt évtizedben is, hogy számos ilyen létesült – tette hozzá az államtitkár. Sokan ezeknek a fejlesztéseknek a hatására döntenek úgy, hogy nem mennek el a szülőfalujukból vagy városukból. Hiszen van miért ott maradni és ott felnevelni a gyermekeiket.

Az ünnepi eseményen a szalagátvágást megelőzően az óvodások műsorát tekinthették meg a résztvevők, illetve Tran Si Nghi Ferenc atya katolikus plébános megszentelte az újonnan átadott épületet.

