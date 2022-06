A gömöri városban párhuzamosan zajlik a közterületek virágosítása, valamint a fásítási program. A Péczeli és a Serényi parkban és a 26-os főút mentén, az autómosó környezetében is csemetéket ültettek. A helyi erdészet vezetője folyamatosan együtt gondolkodik a város vezetésével, és minden szakmai segítséget megad a városgondnokságnak a helyes kiültetéssel, a gondozással kapcsolatban.

– Lassan két éve hirdette meg az Agrárminisztérium azt a programot, amely az ország, majd a települések fásítását hivatott elősegíteni – avatott be a részletekbe Nagy Lajos erdészeti igazgató. – Ennek kapcsán mi is éltünk a lehetőséggel, hiszen hazánkban a tízezer főnél kevesebb lélekszámmal rendelkező városok, falvak pályázhattak. A mi esetünkben olyan fákról beszélünk, amelyek viszonylag gyorsan nőnek, mi hársakat választottunk, amelyek húsz-huszonöt méter magasra is megnőnek.

Fontos közterületek

A Putnoki Városgondnokság igyekszik a közterületek fásítására figyelmet fordítani. A virágok számának növelése mellett ez is egy fontos feladat, hiszen a zöldfelületek növelése a lakosság életterét is gyarapítja.

– A saját kertünkből is ültettek ki fákat, nemcsak idén, hanem az elmúlt években is – tette hozzá Jeddi József, a Putnoki Városgondnokság igazgatója. – Emellé érkezett most az Országfásítási Program keretében az a harminc csemete, amelynek ugyancsak örültünk. Emlékezhetünk rá, hogy tavaly augusztusban mekkora viharkár érte Putnokot, ez természetesen a faállományunkat is alaposan megtépázta. Sok idős fa ágai letörtek vagy derékba törtek, de amíg életképesek, addig szeretnénk rájuk vigyázni. Ugyanakkor gondoskodni kell az utánpótlásról is. A Péczeli park után a Fő tér következik majd ebből a szempontból, ahová tizenöt csemetét ültetünk, a Putnok Kapu környékére pedig négy fát terveztünk.